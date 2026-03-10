Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

Battu par Rennes et le Paris FC lors des deux derniers matchs de Ligue 1, l’OGC Nice est toujours en danger dans la course au maintien. Une catastrophe n’est pas impossible avec le Gym d’ici la fin de la saison.

L’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’OGC Nice pour succéder à Franck Haise avait redonné un peu de vie au groupe azuréen. Quelques bons résultats avaient permis aux Niçois de s’éloigner un peu de la zone rouge. Mais c’est principalement en Coupe de France que les coéquipiers de Melvin Bard arrivent pour l’instant à tirer leur épingle du jeu. En Ligue 1, c’est plus difficile avec deux défaites lors des deux derniers matchs contre le Paris FC et Rennes. Ce week-end face aux Bretons de Franck Haise, la prestation a carrément été indigne d’une équipe en course pour le maintien avec une gifle 0-4 à domicile et un non-match total. De quoi inquiéter le consultant Quentin Mengual, qui estime que Nice est très loin d’être maintenu. A ses yeux, une relégation du Gym est encore possible.

« Haise est simplement en train de montrer que lorsque tu travailles correctement et qu’on te donne des joueurs qui ont envie de jouer au football, ça marche. C’est là qu’on voit que le problème est plus profond à l’OGC Nice. Car il y a de bons joueurs et de la qualité à Nice, mais je ne suis pas sûr que ces bons joueurs aient envie de se battre tous les week-ends. Certains joueurs sont très bons mais se prennent pour d’autres et se voient déjà ailleurs que Nice. C’est assez inquiétant de voir qu’à Nice, il y a de la qualité mais que beaucoup de joueurs sont à l’envers. C’est inquiétant, car il suffit que l’AJA fasse une petite série et ça peut devenir très alarmant pour le Gym » a analysé le consultant de l’émission Hors Jeu sur Twitch.

Tout dépendra évidemment des prestations du PFC, de l’AJ Auxerre ou encore de Nantes d’ici la fin de la saison, mais Nice est encore loin d’être sauvé. L’équipe de Claude Puel devra afficher un meilleur visage lors des 9 derniers matchs de la saison pour s’assurer un avenir en Ligue 1.