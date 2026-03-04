OM : Les Marseillais massacrent Himad Abdelli

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à l’OM ce mercredi contre Toulouse (1-1 à la mi-temps), Himad Abdelli a vécu 45 minutes difficiles.
En l’absence de Quinten Timber et de Pierre-Emile Hojbjerg, Habib Beye a été contraint de recomposer son milieu de terrain pour la réception de Toulouse ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France
. L’entraîneur de l’OM a choisi Himad Abdelli et Arthur Vermeeren pour épauler Geoffrey Kondogbia. Si le Belge a réalisé une première mi-temps correcte, difficile d’en dire autant de l’ancien capitaine d’Angers comme l’a tweeté Walid Acherchour sur X. « Abdelli le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliqué. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant »
regrette le consultant du Winamax FC et de RMC.
Un avis partagé par la communauté marseillaise sur les réseaux sociaux. « Pour l’instant, Abdelli défend comme un supporter qui affirme ‘pour un smic j’arrache tout pour l’OM’, « Abdelli c’est pas loin de la cata pour l’instant », « Abdelli c’est un drame absolu il fait des ailes de pigeon. Faut absolument le sortir », « Abdelli les frères c’est TRÈS difficile » ou encore « Benatia suis sûr il a un pourcentage dans le transfert de Abdelli, sinon c’est impossible qu’un joueur aussi catastrophique joue à l’OM » peut-on lire sur X. Des critiques très sévères à l’encontre du numéro huit marseillais après ses 45 premières minutes sous le maillot de l’OM en tant que titulaire. Reste à l’ex Angevin de retourner tout le monde en seconde période… si Habib Beye décide de le conserver sur le terrain. A ce poste, l’entraîneur olympien dispose de solutions sur le banc avec notamment Ethan Nwaneri et Bilal Nadir.