Abdelli ICONSPORT_360753_0333

OM : Les Marseillais massacrent Himad Abdelli

OM04 mars , 21:55
parCorentin Facy
0
Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à l’OM ce mercredi contre Toulouse (1-1 à la mi-temps), Himad Abdelli a vécu 45 minutes difficiles.
En l’absence de Quinten Timber et de Pierre-Emile Hojbjerg, Habib Beye a été contraint de recomposer son milieu de terrain pour la réception de Toulouse ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. L’entraîneur de l’OM a choisi Himad Abdelli et Arthur Vermeeren pour épauler Geoffrey Kondogbia. Si le Belge a réalisé une première mi-temps correcte, difficile d’en dire autant de l’ancien capitaine d’Angers comme l’a tweeté Walid Acherchour sur X. « Abdelli le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliqué. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant » regrette le consultant du Winamax FC et de RMC.
Un avis partagé par la communauté marseillaise sur les réseaux sociaux. « Pour l’instant, Abdelli défend comme un supporter qui affirme ‘pour un smic j’arrache tout pour l’OM’, « Abdelli c’est pas loin de la cata pour l’instant », « Abdelli c’est un drame absolu il fait des ailes de pigeon. Faut absolument le sortir », « Abdelli les frères c’est TRÈS difficile » ou encore « Benatia suis sûr il a un pourcentage dans le transfert de Abdelli, sinon c’est impossible qu’un joueur aussi catastrophique joue à l’OM » peut-on lire sur X. Des critiques très sévères à l’encontre du numéro huit marseillais après ses 45 premières minutes sous le maillot de l’OM en tant que titulaire. Reste à l’ex Angevin de retourner tout le monde en seconde période… si Habib Beye décide de le conserver sur le terrain. A ce poste, l’entraîneur olympien dispose de solutions sur le banc avec notamment Ethan Nwaneri et Bilal Nadir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361004_0158
Coupe de France

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale

ICONSPORT_360999_0082
Coupe de France

CdF : Nice sort Lorient au bout de la nuit

ICONSPORT_361012_0071
Premier League

Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne

Fil Info

04 mars , 23:11
CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !
04 mars , 23:11
CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale
04 mars , 22:49
CdF : Nice sort Lorient au bout de la nuit
04 mars , 22:32
Ang : City laisse filer Arsenal, Chelsea cartonne
04 mars , 22:30
Pour son buteur, le Barça demande un geste à City
04 mars , 21:30
PSG : Les caprices de Kvaratskhelia commencent à agacer
04 mars , 21:07
CdF : Greenwood place l'OM en tête après 1 minute ! (vidéo)
04 mars , 21:00
OM : Nabil Djellit pardonne tout à Marseille

Derniers commentaires

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

euh… Vraiment ? 😁🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

On perdra je te le dis d avance !

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

S il y avait que contre Lyon...

CdF : L'OM craque, Toulouse va en demi-finale !

Dommage

OM - Toulouse : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Franchement non, on s'en fout. Après ce qu'ils ont fait dimanche. Et puis c'était Toulouse en face, rien à voir avec Lens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading