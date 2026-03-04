OM : Les Marseillais massacrent Himad Abdelli

Titulaire pour la première fois depuis son arrivée à l’OM ce mercredi contre Toulouse (1-1 à la mi-temps), Himad Abdelli a vécu 45 minutes difficiles.

« Abdelli le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliqué. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant » regrette le consultant du Winamax FC et de RMC. En l’absence de Quinten Timber et de Pierre-Emile Hojbjerg, Habib Beye a été contraint de recomposer son milieu de terrain pour la réception de Toulouse ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France . L’entraîneur de l’OM a choisi Himad Abdelli et Arthur Vermeeren pour épauler Geoffrey Kondogbia. Si le Belge a réalisé une première mi-temps correcte, difficile d’en dire autant de l’ancien capitaine d’Angers comme l’a tweeté Walid Acherchour sur X.regrette le consultant du Winamax FC et de RMC.

Un avis partagé par la communauté marseillaise sur les réseaux sociaux. « Pour l’instant, Abdelli défend comme un supporter qui affirme ‘pour un smic j’arrache tout pour l’OM’, « Abdelli c’est pas loin de la cata pour l’instant », « Abdelli c’est un drame absolu il fait des ailes de pigeon. Faut absolument le sortir », « Abdelli les frères c’est TRÈS difficile » ou encore « Benatia suis sûr il a un pourcentage dans le transfert de Abdelli, sinon c’est impossible qu’un joueur aussi catastrophique joue à l’OM » peut-on lire sur X. Des critiques très sévères à l’encontre du numéro huit marseillais après ses 45 premières minutes sous le maillot de l’OM en tant que titulaire. Reste à l’ex Angevin de retourner tout le monde en seconde période… si Habib Beye décide de le conserver sur le terrain. A ce poste, l’entraîneur olympien dispose de solutions sur le banc avec notamment Ethan Nwaneri et Bilal Nadir.