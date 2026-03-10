L1 : Le Havre a dit non, le match de l'OL ne sera pas reporté

L'OL a tenté, comme le PSG, de faire également reporter son match contre Le Havre à venir ce dimanche. Le club normand a dit non et cela n'est pas allé plus loin.

Entre deux matchs de Ligue des Champions, le PSG ne jouera pas le week-end prochain. Cela va certes laisser du temps au FC Nantes pour changer d’entraîneur et faire place nette à Vahid Halilhodzic, mais cela va surtout permettre à Luis Enrique de reposer son effectif de plus en plus juste pour faire face à l’enchainement des matchs.

Le PSG va pouvoir souffler, pas l'OL

De son côté, l’OL ne fera pas l’impasse sur son match face au Havre de dimanche, malgré la double confrontation face au Celta Vigo, et surtout l’enchaînement des blessures qui force Paulo Fonseca à bricoler à chaque rencontre. Un report aurait permis à des joueurs majeurs comme Corentin Tolisso de souffler, et de voir d’autres éléments comme Afonso Moreira ou Pavel Sulc revenir à temps pour inverser la tendance en Ligue 1

Il n’en sera rien, malgré la demande de report effectuée par l’OL. Celle-ci a bien été faite, mais peut-être un peu trop tardivement. En effet, Lyon est venu aux renseignement pour le report de cette rencontre en Normandie, mais Le Havre a dit non. La raison donnée stipulait que la commercialisation des billets avait déjà débuté, et qu’il était donc compliqué de tout annuler ou de tout repousser pour une rencontre approchante. Selon les informations de Olympique et Lyonnais, cette décision du Havre n’a pas créé de tensions particulières, l’OL ayant simplement interrogé les instances sur un possible report.

La réponse négative du Havre a mis un terme au débat, comme celle négative du FC Nantes aurait aussi laissé le PSG avec un match à disputer ce week-entre entre ses deux rencontres face à Chelsea.