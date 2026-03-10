OM : Nwaneri et Greenwood, les valises sont prêtes

L’Olympique de Marseille prépare déjà le prochain mercato estival et a coché le nom de l’ailier néerlandais Crysencio Summerville de West Ham. Un intérêt qui prouve qu’il va y avoir de gros départs en attaque à l’OM.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives dans une équipe de West Ham en grosse difficulté depuis le début de la saison, Crysencio Summerville suscite l’intérêt de l’Olympique de Marseille . En début de semaine, la presse anglaise révélait que le club olympien faisait partie des écuries très intéressées par l’ailier néerlandais de 24 ans. Une rumeur qui étonne néanmoins car à ce poste, l’OM a déjà dans ses rangs un joueur performant en la personne d’Igor Paixao, en grande forme ces dernières semaines et qui a coûté une petite fortune à Marseille avec un transfert à plus de 30 millions d’euros il y a un an.

« Le secteur offensif marseillais pourrait toutefois connaître plusieurs mouvements lors du prochain mercato estival. Ethan Nwaneri, actuellement prêté, doit retourner à Arsenal. De son côté, Mason Greenwood susciterait un intérêt en provenance du Golfe » expliquent nos confrères. Deux potentiels départs qui expliqueraient alors pourquoi l'OM est très intéressé par une possible arrivée de Summerville en provenance de West Ham. Si la piste Crysencio Summerville venait à se confirmer, cela voudrait donc dire que d'autres joueurs offensifs sont sur le départ en Provence. Les regards se tournent légitimement vers Mason Greenwood ou encore Ethan Nwaneri. Les deux hommes ont de fortes probabilités de s'en aller en fin de saison comme le confirme Le Phocéen.

Le média pro-OM ajoute que Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat jusqu’en juin 2027, est également susceptible de partir. Une fois n’est pas coutume, le mercato estival devrait par conséquent être très agité à l’Olympique de Marseille. Sauf que cette fois, on ne sait même pas qui en sera le responsable puisque Pablo Longoria a quitté le club. La tendance est également à un départ, en fin de saison, pour l’actuel directeur du football Medhi Benatia. Des incertitudes à tous les étages qui rendent difficiles la lecture et l'anticipation du prochain mercato.