Fonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann

OL10 mars , 14:00
parCorentin Facy
2
Titulaire à Marseille puis ce week-end contre le Paris FC, Tanner Tessmann enchaîne les prestations ratées. De quoi donner très envie à son entraîneur Paulo Fonseca de se séparer de l’international américain.
Au milieu de Corentin Tolisso, Noah Nartey, Khalis Merah ou encore Tyler Morton, Tanner Tessmann a bien du mal à se mettre au niveau sur le plan technique. Cela n’a échappé à aucun supporter de l’Olympique Lyonnais, notamment après la défaite des Gones sur la pelouse de Marseille le 1er mars dernier. Au Vélodrome, l’international américain a été en grande difficulté face au pressing de Timber, Hojbjerg et Kondogbia, perdant un nombre incalculable de ballons. Egalement en difficulté sur le plan défensif face aux montées de Paixao et Emerson, l’ancien joueur de Venise a pris l’eau.
Mais les nombreux blessés au sein de l’effectif de l’OL ont obligé Paulo Fonseca à aligner de nouveau Tanner Tessmann contre le Paris FC dimanche soir. La prestation de l’Américain a de nouveau déçu son entraîneur, qui l’a d’ailleurs sorti à l’heure de jeu. Dans son édition du jour, L’Equipe confie que Tanner Tessmann fait de moins en moins l’unanimité à l’OL. A tel point que Paulo Fonseca était favorable au départ de l’Américain dès le mois de janvier. « Je crois que le club aurait aimé le vendre cet hiver car il a une cote en Angleterre et n'est pas adapté à ce que fait Fonseca » estime un recruteur français qui travaille pour un club de Premier League, avant de poursuivre. « Il a de bonnes datas physiques, mais le contexte de jeu ne lui convient peut-être pas ».

L’Equipe révèle ainsi que Brentford s’est penché sur Tanner Tessmann au mois de janvier. Mais cet intérêt n’a pas suscité de réaction très positive chez le joueur, plus favorable à l’idée de rester à l’OL pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 plutôt que de signer chez un club de milieu de tableau en Angleterre. Reste que s’il ne réagit pas rapidement, Tanner Tessmann sera poussé vers la sortie avec plus de véhémence lors de l’intersaison. L’OL le valorise à plus de 10 millions d’euros et estime pouvoir faire une belle plus-value avec son départ.
A condition que l’Américain se reprenne car à ce rythme, sa valeur marchande va chuter et tout le monde en sortira perdant. Lyon peut sans doute nourrir de gros regrets car une vente en janvier aurait certainement permis de récupérer un joli chèque, l’Américain ayant été bien plus performant avant la trêve de Noël que depuis le début de l’année 2026.
2
