Kylian Mbappé forfait au Mondial, Cyril Hanouna fait trembler la France

Blessé au genou, Kylian Mbappé n’a plus joué depuis le 21 février. Il va manquer le choc de Ligue des Champions face à Manchester City et l’inquiétude grandit pour la France à trois mois de la Coupe du monde.

L’inquiétude grandit autour de Kylian Mbappé . Victime d’un problème au genou, l’attaquant du Real Madrid n’a plus joué depuis la défaite à Osasuna le 21 février dernier en Liga. Absent pour les matchs contre Getafe et le Celta Vigo ainsi que pour le play-off retour de la Ligue des Champions contre Benfica, l’ex-attaquant du PSG ne sera pas de la partie contre Manchester City mercredi soir. Un coup dur pour le club de la Casa Blanca, qui pourrait être obligé d’apprendre la vie sans Kylian Mbappé pendant de longues semaines.

Et pour cause, sur le plateau de TBT9 sur W9, Cyril Hanouna a apporté des précisions inquiétantes quant à la nature de la blessure de la star de 26 ans. « Son genou est à un tiers cuit. Le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, c’est une info de dingue, ce serait d’arrêter dès maintenant de jouer avec le Real Madrid. Ce serait pour lui la fin de la saison avec le Real. Le ligament est touché. Je n’ai pas eu des infos de ses coéquipiers, mais de la source médicale » a d'abord lancé l'ex-animateur de Touche pas à mon poste avant de poursuivre.

« Le ligament est touché, le médecin m’a dit que c’était très simple : ou il arrête de jouer, il fait du renforcement et il pourra jouer la Coupe du monde ou il continue de jouer avec le Real Madrid, mais il n’y aura pas de Coupe du monde pour Kylian Mbappé. Il va maintenant falloir se mettre d’accord avec le Real Madrid. Dans ces cas-là, qui décide, le club ou le pays ? » s’interroge le journaliste, mettant en tout cas en doute la participation du capitaine des Bleus au s’interroge le journaliste, mettant en tout cas en doute la participation du capitaine des Bleus au Mondial 2026 aux Etats-Unis.

Nul doute que dans l’esprit du joueur, la Coupe du monde prime mais le Real Madrid ne sera certainement pas du même avis. Le club merengue, qui paie le joueur, est toujours en course pour le titre en Liga et qualifié en Ligue des Champions et espère certainement voir revenir son meilleur buteur dans les plus brefs délais. Du côté de Didier Deschamps et du staff français, on tentera certainement de convaincre le club espagnol de laisser Kylian Mbappé au repos. Quoi qu’il en soit, la blessure au genou de l’ancien Monégasque est plus grave que prévue et c’est assurément une très mauvaise nouvelle pour tout le monde.