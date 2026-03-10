Wahi, l’invité surprise à la Coupe du monde

Non lyonnais veut dire qu’on e…… les marseillais mais vas y gros malins donne une explication à leogets
ha un devin lol
oublie pas que ta ville vote plus rn que lyon et ca c'est factuel
Ton club va finir 7eme. Mark my words
Clairement surcoté ce joueur et comme dab pour 3 buts contre pim pam poum ca s'est direct enflammé.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
🚨🇨🇮 |Elye Wahi se rapproche de la Côte d’Ivoire ! À 23 ans, Elye Wahi a entamé les démarches pour obtenir son passeport ivoirien. Une première étape qui pourrait à terme, lui ouvrir les portes d’une sélection avec les Éléphants.