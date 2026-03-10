Wahi, l’invité surprise à la Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 sera l’un des événements majeurs à suivre dans quelques mois. Elye Wahi souhaite disputer la compétition et pourrait changer de nationalité sportive.

L’équipe de France fera partie des grandes favorites pour remporter la Coupe du monde 2026 l’été prochain en Amérique du Nord. Les Bleus de Didier Deschamps ne manqueront pas d’armes pour faire la différence, notamment en attaque. Le sélectionneur devra faire des choix forts concernant le groupe qui traversera l’Atlantique.

Si, par le passé, Deschamps aurait pu être tenté de convoquer Elye Wahi, l’attaquant prêté à Nice ne semble désormais plus entrer dans les plans de l’équipe de France, en raison de performances décevantes et de transferts à répétition. Qu’à cela ne tienne : l’ancien joueur de l’OM et du RC Lens pourrait bien disputer le Mondial 2026… mais avec la Côte d’Ivoire.

Wahi et la Côte d'Ivoire, ça sent bon ?

Selon les informations de Lassana Camara, Elye Wahi ne serait en effet plus très loin de connaître ses premières sélections avec les Éléphants. À 23 ans, le natif de Courcouronnes a d’ailleurs entamé les démarches afin d’obtenir son passeport ivoirien. Une fois celui-ci en poche, il pourra être convoqué par la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, les hommes d’Emerse Faé évolueront dans un groupe composé de l’Allemagne, de Curaçao et de l’Équateur lors de la prochaine Coupe du monde.

Elye Wahi aura à cœur de tout donner pour une nation qui rêve en grand. Avant cela, il devra poursuivre sur sa lancée avec Nice.

Les Aiglons connaissent de grandes difficultés en Ligue 1, mais ils ont une belle occasion de sauver leur saison en cas de victoire finale en Coupe de France, ce qui leur assurerait une place en Ligue Europa. Nul doute que si Wahi parvient à se montrer décisif dans les prochaines semaines, la Côte d’Ivoire sera définitivement convaincue de l’intégrer à son groupe pour le Mondial.