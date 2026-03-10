Kvaratskhelia ICONSPORT_361127_0225

PSG : Chelsea accepte de payer 90ME pour Kvaratskhelia

PSG10 mars , 14:30
parCorentin Facy
0
A moins de 24 heures du choc entre le PSG et Chelsea en Ligue des Champions, les Blues explorent une piste chez leur futur adversaire en vue du prochain mercato, celle menant à Khvicha Kvaratskhelia.
Homme fort du PSG depuis son recrutement en provenance de Naples pour 80 millions d’euros en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a grandement contribué au sacre du club parisien en Ligue des Champions. Titulaire indiscutable durant la campagne des hommes de Luis Enrique en C1, le Géorgien s’est montré déterminant grâce à ses buts, ses passes décisives et son activité incessante sur le côté gauche. La saison 2025-2026 est, à l’image de toute l’équipe, plus difficile pour « Kvara ». Moins régulier, moins décisif, l’ancien Napolitain semble aussi parfois moins concerné.
De là à envisager un départ, il n’y a qu’un pas. Un cador de Premier League a en tout cas très envie de tenter le coup à fond et comme par hasard, il s’agit de Chelsea… futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions ce mercredi. A en croire le site Fichajes, les Blues sont très intéressés par la possibilité de récupérer un attaquant expérimenté tel que Khvicha Kvaratskhelia. Le média indique que le Géorgien de 25 ans est valorisé à hauteur de 90 millions d’euros par la direction parisienne, une somme qui n’effraie pas l’actuel 5e de Premier League.

Chelsea est raide dingue de Kvaratskhelia

En effet, Todd Boehly a prouvé par le passé qu’il n’avait pas peur de signer de gros chèques pour renforcer l’équipe à la disposition de Liam Rosenior. Le manager anglais, qui connaît très bien la Ligue 1 après son passage à Strasbourg, a par ailleurs validé cette piste. Rosenior apprécie le style de jeu de Kvaratskhelia, sa faculté à se montrer généreux défensivement et à être décisif dans les grands moments. Reste que pour le Paris Saint-Germain, un départ de l’international géorgien n’est pas une priorité.

Lire aussi

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaquéKvaratskhelia à MU, le PSG attaqué
Le club de la capitale est plutôt inquiet de voir partir Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, en fin de contrat en juin 2028 et qui n’ont pas encore prolongé. En ce qui concerne Kvara, son bail court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse un peu plus de marge au club parisien, même sans prolongation de la part de l’ex-Napolitain. Reste maintenant à voir si Chelsea fera le forcing pour recruter le joueur né à Tiflis alors que ces derniers jours, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a également circulé dans d'autres clubs anglais à l'instar de Manchester United et Arsenal.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_240718_0134
PSG

Barcola prévient Luis Enrique avant PSG-Chelsea

Boudaoui ICONSPORT_361356_0316
OGC Nice

Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive

ICONSPORT_294057_0213
Mondial 2026

Wahi, l’invité surprise à la Coupe du monde

Fil Info

10 mars , 16:00
Barcola prévient Luis Enrique avant PSG-Chelsea
10 mars , 15:30
Nice envoyé en Ligue 2, la catastrophe arrive
10 mars , 15:00
Wahi, l’invité surprise à la Coupe du monde
10 mars , 14:00
Fonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann
10 mars , 13:40
OM : Nwaneri et Greenwood, les valises sont prêtes
10 mars , 13:20
Kylian Mbappé forfait au Mondial, Cyril Hanouna fait trembler la France
10 mars , 13:00
PSG : « On ne vendra pas », elle dit non au Qatar
10 mars , 12:40
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Derniers commentaires

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Non lyonnais veut dire qu’on e…… les marseillais mais vas y gros malins donne une explication à leogets

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

ha un devin lol

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

oublie pas que ta ville vote plus rn que lyon et ca c'est factuel

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Ton club va finir 7eme. Mark my words

« Endrick agace ses coéquipiers », ça chauffe à l'OL

Clairement surcoté ce joueur et comme dab pour 3 buts contre pim pam poum ca s'est direct enflammé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading