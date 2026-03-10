PSG : Chelsea accepte de payer 90ME pour Kvaratskhelia

A moins de 24 heures du choc entre le PSG et Chelsea en Ligue des Champions, les Blues explorent une piste chez leur futur adversaire en vue du prochain mercato, celle menant à Khvicha Kvaratskhelia.

Homme fort du PSG depuis son recrutement en provenance de Naples pour 80 millions d’euros en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a grandement contribué au sacre du club parisien en Ligue des Champions. Titulaire indiscutable durant la campagne des hommes de Luis Enrique en C1, le Géorgien s’est montré déterminant grâce à ses buts, ses passes décisives et son activité incessante sur le côté gauche. La saison 2025-2026 est, à l’image de toute l’équipe, plus difficile pour « Kvara ». Moins régulier, moins décisif, l’ancien Napolitain semble aussi parfois moins concerné.

De là à envisager un départ, il n’y a qu’un pas. Un cador de Premier League a en tout cas très envie de tenter le coup à fond et comme par hasard, il s’agit de Chelsea… futur adversaire du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions ce mercredi. A en croire le site Fichajes, les Blues sont très intéressés par la possibilité de récupérer un attaquant expérimenté tel que Khvicha Kvaratskhelia. Le média indique que le Géorgien de 25 ans est valorisé à hauteur de 90 millions d’euros par la direction parisienne, une somme qui n’effraie pas l’actuel 5e de Premier League.

Chelsea est raide dingue de Kvaratskhelia

En effet, Todd Boehly a prouvé par le passé qu’il n’avait pas peur de signer de gros chèques pour renforcer l’équipe à la disposition de Liam Rosenior. Le manager anglais, qui connaît très bien la Ligue 1 après son passage à Strasbourg, a par ailleurs validé cette piste. Rosenior apprécie le style de jeu de Kvaratskhelia, sa faculté à se montrer généreux défensivement et à être décisif dans les grands moments. Reste que pour le Paris Saint-Germain, un départ de l’international géorgien n’est pas une priorité.

Lire aussi Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Le club de la capitale est plutôt inquiet de voir partir Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, en fin de contrat en juin 2028 et qui n’ont pas encore prolongé. En ce qui concerne Kvara, son bail court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse un peu plus de marge au club parisien, même sans prolongation de la part de l’ex-Napolitain. Reste maintenant à voir si Chelsea fera le forcing pour recruter le joueur né à Tiflis alors que ces derniers jours, le nom de Khvicha Kvaratskhelia a également circulé dans d'autres clubs anglais à l'instar de Manchester United et Arsenal.