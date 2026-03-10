ICONSPORT_240718_0134
Bradley Barcola - PSG

Barcola prévient Luis Enrique avant PSG-Chelsea

PSG10 mars , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG jouera gros ce mercredi soir en Ligue des champions lors de la réception de Chelsea en huitième de finale aller. Bradley Barcola devrait débuter la rencontre, reste à savoir à quel poste.
Le Paris Saint-Germain n’a pas préparé ce rendez-vous européen contre Chelsea de la meilleure des manières, après sa défaite en Ligue 1 contre Monaco. Luis Enrique et ses hommes savent qu’ils sont sous pression, mais ils ont une réelle envie d’envoyer un message fort face aux Blues de Liam Rosenior. Parmi les joueurs du PSG qui auront beaucoup à prouver : Bradley Barcola, qui sera particulièrement observé. Le jeune francilien est plutôt en forme, mais il peine encore dans la finition. Pourtant, il pourrait évoluer prochainement au poste d’avant-centre pour aider le collectif de Luis Enrique. Un rôle qu’il n’apprécie pas particulièrement.

Barcola fait un aveu 

Ce mardi en conférence de presse, l'ancien de l'OL a en effet indiqué qu'il préférait largement jouer sur un côté, même s'il était bien évidemment au service du collectif : « J'ai joué à ce poste quand j'étais plus jeune, c'était mon poste de base. Ce que je peux apporter, ce sont les appels en profondeur, c'est une chose que je maîtrise assez bien. Je préfère jouer sur les côtés, mais c'est une palette que je peux ajouter.
Pour l'avenir, je ne sais pas trop. Jouer dans l'axe, je trouve ça compliqué, on ne touche pas énormément de ballons, et je préfère l'avoir dans les pieds et avoir la liberté de jouer mes un-contre-un sur le côté ».

PSG : Chelsea accepte de payer 90ME pour Kvaratskhelia
Bradley Barcola pourra s’appuyer sur les conseils d’Ousmane Dembélé pour progresser à ce poste, comme il l’a lui-même indiqué devant les médias. Le PSG aura besoin d’une efficacité retrouvée s’il veut franchir ce huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea. Les attentes sont énormes, tout comme les doutes qui entourent les champions d’Europe, dont le rayonnement semble avoir quelque peu diminué.
0
