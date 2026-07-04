OM : 50 ME pour Greenwood, l'offre vient de tomber

OM : 50 ME pour Greenwood, l'offre vient de tomber

OM04 juil. , 20:30
parCorentin Facy
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Le départ de Mason Greenwood prend de plus en plus forme du côté de Marseille, qui vient de recevoir une offre de Fenerbahçe. Le club turc propose 50 millions d’euros et se rapproche des exigences de l’OM.
Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Mason Greenwood a de très fortes chances de quitter le club olympien dans les jours à venir. L’international anglais (1 sélection) fait l’objet de nombreuses convoitises : AS Roma, Fenerbahçe, Arabie Saoudite, Atlético de Madrid… Pour l’heure, aucun club ne s’était encore rapproché des 55 millions d’euros bonus inclus réclamés par l’OM. C’est désormais chose faite. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, suivi par plus de 2 millions de followers sur X, Fenerbahçe vient de transmettre une proposition s’élevant à 50 millions d’euros à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi pour l’ancien attaquant de Manchester United.
« Fenerbahçe a fait une offre officielle aujourd'hui pour Mason Greenwood et a dépassé la dernière offre faite par Roma ! Avec cette offre, Fenerbahçe s'est rapproché du niveau des 50 millions d'euros exigés par Marseille » écrit le journaliste sur son compte X avant d’apporter quelques précisions supplémentaires. « Deux membres du comité de football de Fenerbahçe se sont rendus en France pour finaliser le transfert de Mason Greenwood. Mason Greenwood est actuellement en vacances et attend des nouvelles de Marseille » a-t-il ajouté. Des éléments qui laissent penser que les choses avancent dans le bon sens entre l’OM et Fenerbahçe pour le potentiel transfert de l’attaquant de 24 ans.

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Reste maintenant à voir si le club olympien, dans un besoin urgent de vendre, se précipitera sur cette offre ou si au contraire, Grégory Lorenzi tentera de faire jouer la concurrence pour faire grimper les enchères. Il y a seulement quelques jours, on apprenait que l’Atlético de Madrid n’était pas contre l’idée de s’aligner sur les exigences financières de l’OM. Mais les Colchoneros doivent en réalité attendre un potentiel départ dans le secteur offensif (Julien Alvarez?) pour bouger. Or, Marseille n’a plus le temps d’attendre et l’offre de Fenerbahçe pourrait donc être la bonne pour se décider à vendre Mason Greenwood et renflouer considérablement les caisses dès l’entame de ce mois de juillet.
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Hop, 5M de plus 😁😁

TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

et ensuite le Maroc .

TV : Paraguay - France, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

France gagne !!!

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Barcola en dessous de Thuram ! Tu es un guignol

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