OM : 2ME en caisse, Marseille prêt à accepter cette vente

L'Olympique de Marseille abordera le mercato d'hiver avec la même prudence que lors de l'été, et du côté de l'Italie on entrevoit quelques belles affaires. Ainsi, la Juventus pourrait gratuitement débarrasser l'OM d'un joueur en fin de contrat.

se confirme. En effet, le quotidien sportif italien révèle ce lundi que du côté de la Juventus, on va vraisemblablement faire une offre à l'OM pour Emerson Palmieri, le défenseur international italien dont le contrat avec le club phocéen s'achève en fin de saison et dont le salaire est de 300.000 euros par mois. En le laissant filer dès le mois de janvier, Stéphane Richard pourrait ainsi faire 2 millions d'euros d'économies, sachant qu'Emerson Palmieri est tout de même un titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Genesio depuis le début de saison en Ligue 1. Soulager sa masse salariale de deux millions d'euros et laisser partir un joueur dont le contrat s'achève en juin 2027, du côté de l'Olympique de Marseille, on ne dira pas non si l'information du Corriere dello Sport se confirme. En effet, le quotidien sportif italien révèle ce lundi que du côté de la Juventus, on va vraisemblablement faire une offre à l'OM pour Emerson Palmieri, le défenseur international italien dont le contrat avec le club phocéen s'achève en fin de saison et dont le salaire est de 300.000 euros par mois. En le laissant filer dès le mois de janvier, Stéphane Richard pourrait ainsi faire 2 millions d'euros d'économies, sachant qu'Emerson Palmieri est tout de même un titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Genesio depuis le début de saison en Ligue 1.

L'OM n'a pas accepté l'offre de la Juventus cet été

L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, connaît Emerson Palmieri qu'il a eu sous ses ordres lorsque ce dernier évoluait à l'AS Rome entre 2015 et 2018. Lors du dernier mercato estival, le technicien italien avait demandé à ses dirigeants de tenter de négocier avec l'Olympique de Marseille pour faire venir le défenseur, mais aucun accord n'avait été trouvé pour un joueur dont la valeur était alors estimée à 9 millions d'euros. Du côté du club turinois, qui a déjà fait de sa défense la priorité lors du prochain marché des transferts, Emerson Palmieri est donc en pole, même si la Juventus ne fera aucune dinguerie pour recruter un joueur en fin de contrat.

« La récente signature de Neto a remis Emerson Palmieri sur le devant de la scène. Les deux joueurs partagent le même agent, Bertolucci, qui avait récemment contacté directement les Bianconeri pour finaliser le retour du gardien à Turin jusqu'en juin 2027 », précise le quotidien italien, liant le retour officialisé ce lundi du gardien de but à un possible accord avec l'OM pour le défenseur.