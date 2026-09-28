OM : 2ME en caisse, Marseille prêt à accepter cette vente

OM : 2ME en caisse, Marseille prêt à accepter cette vente

OM28 sept. , 18:00
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille abordera le mercato d'hiver avec la même prudence que lors de l'été, et du côté de l'Italie on entrevoit quelques belles affaires. Ainsi, la Juventus pourrait gratuitement débarrasser l'OM d'un joueur en fin de contrat.
Soulager sa masse salariale de deux millions d'euros et laisser partir un joueur dont le contrat s'achève en juin 2027, du côté de l'Olympique de Marseille, on ne dira pas non si l'information du Corriere dello Sport se confirme. En effet, le quotidien sportif italien révèle ce lundi que du côté de la Juventus, on va vraisemblablement faire une offre à l'OM pour Emerson Palmieri, le défenseur international italien dont le contrat avec le club phocéen s'achève en fin de saison et dont le salaire est de 300.000 euros par mois. En le laissant filer dès le mois de janvier, Stéphane Richard pourrait ainsi faire 2 millions d'euros d'économies, sachant qu'Emerson Palmieri est tout de même un titulaire indiscutable dans le onze de Bruno Genesio depuis le début de saison en Ligue 1.

L'OM n'a pas accepté l'offre de la Juventus cet été

L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, connaît Emerson Palmieri qu'il a eu sous ses ordres lorsque ce dernier évoluait à l'AS Rome entre 2015 et 2018. Lors du dernier mercato estival, le technicien italien avait demandé à ses dirigeants de tenter de négocier avec l'Olympique de Marseille pour faire venir le défenseur, mais aucun accord n'avait été trouvé pour un joueur dont la valeur était alors estimée à 9 millions d'euros. Du côté du club turinois, qui a déjà fait de sa défense la priorité lors du prochain marché des transferts, Emerson Palmieri est donc en pole, même si la Juventus ne fera aucune dinguerie pour recruter un joueur en fin de contrat.
« La récente signature de Neto a remis Emerson Palmieri sur le devant de la scène. Les deux joueurs partagent le même agent, Bertolucci, qui avait récemment contacté directement les Bianconeri pour finaliser le retour du gardien à Turin jusqu'en juin 2027 », précise le quotidien italien, liant le retour officialisé ce lundi du gardien de but à un possible accord avec l'OM pour le défenseur.

Lire aussi

OM : Gabriel Heinze proposé à MarseilleOM : Gabriel Heinze proposé à Marseille
Articles Recommandés
Om Les Revelations Sur Mccourt Font Craindre Un Ouragan
OM

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Ol Milan Remercie Lyon Pour Cette Excellente Affaire
OL

OL : Milan remercie Lyon pour cette excellente affaire

Belgique France Les Compos 20h45 Sur Tf1
Equipe de France

Belgique-France : Les compos (20h45 sur TF1)

Snoop Dogg Ambassadeur Du Fc Nantes Que Le Spectacle Commence
FC Nantes

Snoop Dogg ambassadeur du FC Nantes, que le spectacle commence

Fil Info

28 sept. , 20:30
OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan
28 sept. , 20:00
OL : Milan remercie Lyon pour cette excellente affaire
28 sept. , 19:42
Belgique-France : Les compos (20h45 sur TF1)
28 sept. , 19:30
Snoop Dogg ambassadeur du FC Nantes, que le spectacle commence
28 sept. , 19:00
Deux clubs de Ligue 1 refusent Raheem Sterling
28 sept. , 18:30
30 ME refusés, Rennes va récolter beaucoup plus
28 sept. , 17:30
City condamné, le PSG récupère un prodige américain
28 sept. , 17:00
EdF : Gravement accusé à tort, Mbappé ne mérite pas ça
28 sept. , 16:54
TV : Belgique - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Belgique-France : Les compos (20h45 sur TF1)

blob:https://www.facebook.com/2482d63b-88e9-4239-89d8-4d784277358a

EdF : Gravement accusé à tort, Mbappé ne mérite pas ça

Un gros con.... et un !!! ^^

OL : Milan remercie Lyon pour cette excellente affaire

Le seum de Foot01 s'amplifie ! ^^

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Pure connerie, on cherche un milieu plus physique mais on garde nos joueurs à part beraldo mais qui etait considere comme defenseur

PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

il ne sera pas titulaire dembelé

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading