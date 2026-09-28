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Le clash continue, Monaco veut le virer à tout prix

Monaco28 sept. , 15:30
parEric Bethsy
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Après l’annulation de son transfert à Everton en toute fin de mercato, Folarin Balogun a provoqué la colère de l’AS Monaco. Le club de la Principauté n’a toujours pas digéré la décision de son attaquant et compte bien s’en séparer en janvier.
Compte tenu de son excellent début de saison, l’AS Monaco ne semble pas perturbée par sa fin de mercato. Les Monégasques passent la trêve internationale en tête du championnat, sans la moindre défaite au compteur, et avec des victoires contre l’Olympique de Marseille (2-0), le Paris Saint-Germain (1-2) et le Racing Club de Lens (2-1). Il était pourtant difficile de prédire une telle réussite après les échecs vécus débuts septembre.

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Dans l’obligation de vendre, le club de la Principauté avait retenu Lamine Camara malgré un accord avec Chelsea. Le transfert du milieu de terrain n’était plus nécessaire puisque Folarin Balogun s’apprêtait à signer en faveur d’Everton pour environ 50 millions d’euros. Sauf que l’international américain a annulé son départ à la dernière minute, empêchant l’AS Monaco de conclure cette opération capitale pour ses finances. Résultat, l’actuel leader de Ligue 1 sait déjà que son effectif sera affaibli en deuxième partie de saison. « Evidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C'est important », confiait récemment le directeur général Thiago Scuro sur RMC.
Inutile d’en dire plus, il est clair que Folarin Balogun sera concerné. L’ancien Rémois a certes réintégré le groupe juste avant la trêve. Mais selon le journaliste Ekrem Konur, ses relations avec la direction sont tendues et son avenir à Monaco paraît plus qu’incertain. Sa situation a forcément attiré l’attention de clubs intéressés. Notre confrère cite effectivement le Borussia Dortmund ainsi que plusieurs écuries anglaises, et surtout la Juventus Turin. Une bonne nouvelle pour l’AS Monaco qui espère récolter 40 millions d’euros sur le transfert de son indésirable sous contrat jusqu’en 2028.
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Tu vois je suis pas particulièrement pour. Rajouter de l'individualisme dans une équipe 100% collective, c'est rarement une bonne chose.

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Les absents ont toujours tort... c’est bien connu! !!! Ceux qui pensaient ou pensent que Zidane, que j'apprécie, comme j'appréciais Deschamp, fera des miracles avec les mêmes joueurs ce sont probablement fourvoyé.

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Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll

PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes

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