La FIFA prête une voiture à Le Graët, il faut la rendre monsieur

Tu vois je suis pas particulièrement pour. Rajouter de l'individualisme dans une équipe 100% collective, c'est rarement une bonne chose.
Les absents ont toujours tort... c’est bien connu! !!! Ceux qui pensaient ou pensent que Zidane, que j'apprécie, comme j'appréciais Deschamp, fera des miracles avec les mêmes joueurs ce sont probablement fourvoyé.
Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll
Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉
Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading