La FIFA prête une voiture à Le Graët, il faut la rendre monsieur

La FIFA prête une voiture à Le Graët, il faut la rendre monsieur

Equipe de France28 sept. , 16:30
parClaude Dautel
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Selon Le Monde, peu avant le récent Mondial, la FIFA s'est rendu compte qu'il manquait une voiture dans son parc automobile. En effet, c'est Noël Le Graët, l'ancien patron de la FFF, qui l'avait.
« Noël Le Graët a annoncé ce mardi 28 février 2023 au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions ». Il y a un peu plus de trois ans et demi, dans un communiqué, la FFF annonçait le départ de son président dans la foulée d'une énorme polémique suite aux propos de NLG sur Zinedine Zidane. Dans la foulée de ce départ, Noël Le Graët confirmait avoir désormais un rôle de délégué de Gianni Infantino dans la capitale française. Une fonction qui lui a valu de récupérer dès 2022 un véhicule de fonction afin de faire ses déplacements entre la Bretagne, où il réside, et un bureau parisien. Sauf qu'au printemps dernier, la FIFA a dû se creuser la tête afin de savoir où donc était cette fameuse voiture, avant de se souvenir que c'était toujours Noël Le Graët qui l'avait à sa disposition.

Infantino et Le Graët s'apprécient

Interrogé par le quotidien Le Monde, l'ancien président de la Fédération Française de Football a relativisé tout cela, affirmant qu'il avait décidé de rendre cette voiture au même moment où la FIFA voulait la récupérer. « C’était l’un des nombreux véhicules dont la FIFA dispose grâce à ses sponsors. Je l’ai utilisé au début. Il était stationné à l’annexe, puis je l’ai rendu naturellement quand j’ai dit à la FIFA que je ne pouvais plus poursuivre ma mission à Paris. Je ne l’utilisais plus. Cela a probablement coïncidé avec le moment où la FIFA a voulu le récupérer, explique Noël Le Graët, qui ne voit pas quel est le souci. Quel est le problème ? La FIFA a suffisamment de voitures. Par ailleurs, j’ai mon véhicule personnel. J’ai toujours été bénévole. Je n’ai jamais fait une note de frais. A Paris, je payais même mes repas. La FIFA a seulement payé mes déplacements au Maroc et en Mauritanie. »
Depuis le départ de Noël Le Graët de la présidence de la FFF, les relations étaient plutôt bonnes entre Philippe Diallo et Gianni Infantino. Mais, après avoir constaté que l'actuel patron de la FIFA faisait face à une vague de colère, le patron de la Fédération Française de Football a finalement retiré son soutien à Infantino.
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Tu vois je suis pas particulièrement pour. Rajouter de l'individualisme dans une équipe 100% collective, c'est rarement une bonne chose.

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Les absents ont toujours tort... c’est bien connu! !!! Ceux qui pensaient ou pensent que Zidane, que j'apprécie, comme j'appréciais Deschamp, fera des miracles avec les mêmes joueurs ce sont probablement fourvoyé.

EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique

Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll

PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes

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