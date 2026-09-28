La FIFA prête une voiture à Le Graët, il faut la rendre monsieur

Selon Le Monde, peu avant le récent Mondial, la FIFA s'est rendu compte qu'il manquait une voiture dans son parc automobile. En effet, c'est Noël Le Graët, l'ancien patron de la FFF, qui l'avait.

« Noël Le Graët a annoncé ce mardi 28 février 2023 au Comité exécutif de la Fédération Française de Football sa décision de quitter ses fonctions ». Il y a un peu plus de trois ans et demi, dans un communiqué, la FFF annonçait le départ de son président dans la foulée d'une énorme polémique suite aux propos de NLG sur Zinedine Zidane. Dans la foulée de ce départ, Noël Le Graët confirmait avoir désormais un rôle de délégué de Gianni Infantino dans la capitale française. Une fonction qui lui a valu de récupérer dès 2022 un véhicule de fonction afin de faire ses déplacements entre la Bretagne, où il réside, et un bureau parisien. Sauf qu'au printemps dernier, la FIFA a dû se creuser la tête afin de savoir où donc était cette fameuse voiture, avant de se souvenir que c'était toujours Noël Le Graët qui l'avait à sa disposition.

Infantino et Le Graët s'apprécient

C’était l’un des nombreux véhicules dont la FIFA dispose grâce à ses sponsors. Je l’ai utilisé au début. Il était stationné à l’annexe, puis je l’ai rendu naturellement quand j’ai dit à la FIFA que je ne pouvais plus poursuivre ma mission à Paris. Je ne l’utilisais plus. Cela a probablement coïncidé avec le moment où la FIFA a voulu le récupérer, explique Noël Le Graët, qui ne voit pas quel est le souci. Quel est le problème ? La FIFA a suffisamment de voitures. Par ailleurs, j’ai mon véhicule personnel. J’ai toujours été bénévole. Je n’ai jamais fait une note de frais. A Paris, je payais même mes repas. La FIFA a seulement payé mes déplacements au Maroc et en Mauritanie. » Interrogé par le quotidien Le Monde , l'ancien président de la Fédération Française de Football a relativisé tout cela, affirmant qu'il avait décidé de rendre cette voiture au même moment où la FIFA voulait la récupérer. «, explique Noël Le Graët, qui ne voit pas quel est le souci.

Depuis le départ de Noël Le Graët de la présidence de la FFF, les relations étaient plutôt bonnes entre Philippe Diallo et Gianni Infantino. Mais, après avoir constaté que l'actuel patron de la FIFA faisait face à une vague de colère, le patron de la Fédération Française de Football a finalement retiré son soutien à Infantino.