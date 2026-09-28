Metz a recruté Luc Holtz
Luc Holtz nommé entraîneur de Metz

L2 : Metz vire son entraîneur

Ligue 228 sept. , 16:03
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, le FC Metz a annoncé le départ de son entraîneur, alors que le club lorrain pointe à la cinquième place du classement de Ligue 2.
« Le FC Metz et Luc Holtz ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Son adjoint, Mario Mutsch, quitte également ses fonctions. Le club leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières. Le FC Metz reste pleinement mobilisé autour de son objectif de remontée immédiate et entend poursuivre son projet avec détermination. En attendant l'annonce du nouvel entraîneur ce jour, Yannick Kakoko, actuel et futur adjoint, assurera l'entraînement prévu ce lundi 28 septembre », précise le club. Selon plusieurs sources, c'est Grégory Proment, l'ancien joueur du FC Metz, qui devrait remplacer Luc Holtz.
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Derniers commentaires

Endrick à l'OL cet hiver, la porte est ouverte

Tu vois je suis pas particulièrement pour. Rajouter de l'individualisme dans une équipe 100% collective, c'est rarement une bonne chose.

EdF : Deschamps trouve un super avocat face à Zidane

Les absents ont toujours tort... c’est bien connu! !!! Ceux qui pensaient ou pensent que Zidane, que j'apprécie, comme j'appréciais Deschamp, fera des miracles avec les mêmes joueurs ce sont probablement fourvoyé.

EdF : Lepaul titulaire, le gros coup de Zidane en Belgique

Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll

PSG : Godts prévient les Bleus, il veut se venger

Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes

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