La volte-face de Gérard Lopez menace les Girondins

A cause de nouvelles conditions imposées par le propriétaire Gérard Lopez, la vente des Girondins de Bordeaux à Park Bench n’est toujours pas officialisée. Le club aquitain reste sous la menace d’une liquidation judiciaire et son entraîneur commence sérieusement à perdre patience.

d’ultimes aménagements » avant de signer. Ses demandes retardent la vente et laissent les Girondins sous la menace d’une liquidation judiciaire. Malgré l’accord annoncé la semaine dernière, Gérard Lopez et Park Bench n’ont toujours rien officialisé. Le propriétaire de Bordeaux et le fonds d’investissement anglais continuent de négocier la vente du club aquitain. Selon L’Equipe, l’actionnaire en grande difficulté, qui a tout intérêt à boucler cette opération, se permet de réclamer «» avant de signer. Ses demandes retardent la vente et laissent les Girondins sous la menace d’une liquidation judiciaire.

Ce scénario cauchemar enverrait les Marine et Blanc à un échelon inférieur, eux qui luttent désormais pour garder leur place en Régional 1. L’attente devient insupportable pour l’entraîneur Antoine Vergès qui a poussé un coup de gueule après la défaite contre Angoulême (5-1) dimanche en Coupe de France. « On bascule en Coupe d'Aquitaine mais là aussi avec qui ? Il faut vite qu'on avance, connaître le groupe, a réclamé le coach bordelais. Qui compose le groupe de la R1, qui compose le groupe de la R2 ? Qui coache le groupe de la R1, qui coache le groupe de la R2 ? Et comment on avance ? Il faut qu'on avance ! »

Gérard Lopez retarde tout

« Il y a de la lassitude, eux aussi ils ont envie d'avancer. Ils sont venus à la base pour un projet qui a complètement changé. C'était la R1 en équipe réserve, tout a changé et il va falloir discuter avec eux parce que si le projet change, qu'ils ne sont pas dans l'équipe qu'ils veulent, il peut y avoir d'autres départs, a prévenu le technicien. Le club, ce n'est pas juste l'équipe 1 ! J'espère un dénouement positif et qu'on va tous avancer, parce qu'on a pris pas mal de retard. Ça fait longtemps qu'on est en chute. On fait le maximum, avec ce qu'on peut, c'est triste. » Comme Antoine Vergès, le Tribunal de commerce et la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine attendent impatiemment des nouvelles de Gérard Lopez et Park Bench.