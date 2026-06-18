OM : 15ME ou salaire doublé, ce roc défensif menace Marseille

Le mercato de l'OM sera complexe compte tenu des impératifs financiers fixés par l'UEFA. Dans le dossier Nayef Aguerd, cela pourrait même devenir très compliqué en raison d'une clause acceptée par Pablo Longoria.

Arrivé à l'Olympique de Marseille dans les derniers instants du mercato d'été 2025 contre un chèque de 23 millions d'euros en faveur de West Ham, Nayef Aguerd pourrait ne pas jouer une saison de plus pour le club phocéen. Forfait pour le Mondial avec le Maroc, n'étant pas assez remis d'une opération chirurgicale intervenue en mars afin de traiter une pubalgie persistante, Nayef Aguerd pourrait profiter du marché des transferts, désormais ouvert, pour quitter l'OM. Selon FootMercato, lors de sa signature en 2025 à l'Olympique de Marseille, le défenseur de 30 ans a fait ajouter une clause qui n'est pas libératoire, mais qui n'est pas loin d'y ressembler.

De 4,8 à 9,6ME par an, l'OM n'a pas les moyens

Plus précisément, si un club fait une offre de 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, alors le club acceptera de laisser partir Nayef Aguerd, et si les dirigeants marseillais refusent cette proposition, alors le salaire du joueur sera tout simplement multiplié par deux. Autrement dit, son salaire annuel de 4,8 millions d'euros passerait alors à 9,6 millions, ce qui dans les circonstances actuelles est totalement impossible à accepter de la part de Stéphane Richard. On le sait depuis 24 heures, l'UEFA menace d'une exclusion l'OM si d'ici un an les comptes ne sont pas durablement assainis. Cette clause obtenue par Nayef Aguerd peut donc permettre à ce dernier de partir où bon lui semble, même s'il a encore quatre ans de contrat avec le club provençal.

Reste que si l'Olympique de Marseille a accepté de payer 23 millions d'euros pour l'international marocain, les performances de ce dernier sous le maillot de l'OM n'ont pas été à la hauteur, notamment parce que physiquement le défenseur a connu des soucis. Alors, au même où Transfermarkt valorise Nayef Aguerd à 15 millions d'euros, il n'est pas du tout évident qu'un autre club voudra dépenser autant d'argent pour qu'il puisse partir. Pourtant, selon notre confrère, le joueur marocain a d'ores et déjà des contacts en Europe et dans les pays du Golfe.