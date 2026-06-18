Nayef Aguerd et l'OM, attention danger
Nayef Aguerd

OM : 15ME ou salaire doublé, ce roc défensif menace Marseille

OM18 juin , 19:30
parClaude Dautel
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Le mercato de l'OM sera complexe compte tenu des impératifs financiers fixés par l'UEFA. Dans le dossier Nayef Aguerd, cela pourrait même devenir très compliqué en raison d'une clause acceptée par Pablo Longoria.
Arrivé à l'Olympique de Marseille dans les derniers instants du mercato d'été 2025 contre un chèque de 23 millions d'euros en faveur de West Ham, Nayef Aguerd pourrait ne pas jouer une saison de plus pour le club phocéen. Forfait pour le Mondial avec le Maroc, n'étant pas assez remis d'une opération chirurgicale intervenue en mars afin de traiter une pubalgie persistante, Nayef Aguerd pourrait profiter du marché des transferts, désormais ouvert, pour quitter l'OM. Selon FootMercato, lors de sa signature en 2025 à l'Olympique de Marseille, le défenseur de 30 ans a fait ajouter une clause qui n'est pas libératoire, mais qui n'est pas loin d'y ressembler.

De 4,8 à 9,6ME par an, l'OM n'a pas les moyens

Plus précisément, si un club fait une offre de 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, alors le club acceptera de laisser partir Nayef Aguerd, et si les dirigeants marseillais refusent cette proposition, alors le salaire du joueur sera tout simplement multiplié par deux. Autrement dit, son salaire annuel de 4,8 millions d'euros passerait alors à 9,6 millions, ce qui dans les circonstances actuelles est totalement impossible à accepter de la part de Stéphane Richard. On le sait depuis 24 heures, l'UEFA menace d'une exclusion l'OM si d'ici un an les comptes ne sont pas durablement assainis. Cette clause obtenue par Nayef Aguerd peut donc permettre à ce dernier de partir où bon lui semble, même s'il a encore quatre ans de contrat avec le club provençal.
Reste que si l'Olympique de Marseille a accepté de payer 23 millions d'euros pour l'international marocain, les performances de ce dernier sous le maillot de l'OM n'ont pas été à la hauteur, notamment parce que physiquement le défenseur a connu des soucis. Alors, au même où Transfermarkt valorise Nayef Aguerd à 15 millions d'euros, il n'est pas du tout évident qu'un autre club voudra dépenser autant d'argent pour qu'il puisse partir. Pourtant, selon notre confrère, le joueur marocain a d'ores et déjà des contacts en Europe et dans les pays du Golfe.

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Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..

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Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

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Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

OM : 15ME ou salaire doublé, ce roc défensif menace Marseille

Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

L’OM tient la recette pour détrôner le PSG

😂 c est moi qui suis hautain ? Ça fait 30 ans que l om et ses supporters se prennent tous les ans pour le meilleur club de France capable de rivaliser avec toute l Europe à coups de banderoles et de bla-bla, à vous écouter, vous êtes tous les ans favoris pour le titre et la ldc que vous faites juste 1 saison sur 2 pour finir recordman de la compétition de défaites d affilée; alors regardez vous dans une glace avant de traiter les gens de hautain 😂 Et excuse moi de rigoler quand un ancien joueur très important pour l om donne une leçon juste et simplement basique de gestion d un effectif d’un club qui se voit encore trop grand par rapport à ses résultats, la preuve en est, 700M pour quel résultat ? Absolument rien, quand d autres clubs plus petits comme Montpellier, Brest ou Lens arrivent à rivaliser en championnat et même en LDC. Tu devrais apprendre l autodérision et l humilité parce que tu vas en avoir besoin pour les saisons à venir, peut être encore plus qu’avant.

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