Clément Grenier à l'OM, Nice réagit

Jeune entraineur diplômé, Clément Grenier pourrait faire une entrée remarquée en Ligue 1. L'OM et Nice pensent à lui comme adjoint et se disputent donc l'ancien lyonnais.

Ancien joueur et entraineur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio va-t-il continuer à mettre une touche lyonnaise à l’OM, où il est attendu dans les prochains jours ? Le futur entraineur du club provençal, qui attend le feu vert financier et le départ de Habib Beye pour signer, s’est déjà entouré de Jérémie Bréchet comme adjoint pour prendre place sur le banc du Vélodrome. Même si l'ancien défenseur commence à se poser des questions devant les retard pris à Marseille pour prendre des décisions.

L'OM dans l'incertitude, Nice en profite

Il manque en tout cas au moins une personne pour compléter le staff de Bruno Genesio, et le bruit court en Provence qu’il pourrait s’agir de Clément Grenier. L’ancien joueur de l’OL, devenu ensuite consultant, a pris un nouveau virage dans sa carrière récemment. Il a passé ses diplômes et a été certifié entraineur UEFA A, ce qui lui permet de diriger des équipes de centres de formation professionnels, des équipes séniors amateurs ou semi-pros, mais aussi ce qui l’autorise à prendre place sur un banc de Ligue 1 ou en Ligue 2 en tant qu’adjoint.

De plus, Clément Grenier a changé d’agent récemment, quittant son célèbre représentant Frédéric Guerra afin de se voir offrir d’autres opportunités. Pour et été, son nom apparait ainsi comme un possible adjoint de Bruno Genesio à l’OM. Mais aussi à Nice. Selon Onze Mondial, Olivier Pantaloni pourrait prendre l’ancien numéro 8 de l’OL pour occuper un poste d’adjoint. Les Aiglons pensent aussi à Romain Pitau pour ce poste. Deux anciens joueurs du Gym il faut le rappeler.

Un profil de jeune entraineur qui plait beaucoup, et il y a donc de belles chances de voir Clément Grenier prendre place dans un staff dans le sud de la France. Il reste à savoir si ce sera à Nice ou à Marseille, deux clubs qui sont souvent sur les mêmes dossiers ces dernières semaines. Grégory Lorenzi peut le confirmer.