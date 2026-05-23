Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

Annoncé sur le départ, Mason Greenwood pourrait vite filer en Turquie. Du côté de Fenerbahçe, le candidat à la présidence Hakan Safi a l’intention d’annoncer l’arrivée de l’ailier de l’Olympique de Marseille lors d’une conférence de presse dimanche.

Tout porte à croire que Mason Greenwood n'appartiendra plus à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Malgré ses statistiques convaincantes (26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), l’ailier droit a été la cible de sévères critiques cette saison. Et pas seulement de la part des supporters et observateurs. De ses coéquipiers à la direction, en passant par le staff technique, l’Anglais a agacé à tous les étages. Son comportement ne passe plus en interne et la santé financière du club phocéen oblige à faire des sacrifices.

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Compte tenu de sa valeur marchande, Mason Greenwood représente le candidat idéal au départ. Une situation dont Fenerbahçe pourrait profiter dans les semaines à venir. Le club stambouliote est actuellement en pleine période de campagne avant les élections présidentielles qui se dérouleront les 6 et 7 juin. Et l’un des candidats Hakan Safi a prévu de faire des annonces fortes lors d’une conférence de presse ce dimanche. Si l’on en croit le journaliste local Levent Ümit Erol, le potentiel futur président de Fenerbahçe serait parti pour communiquer publiquement l’arrivée de Mason Greenwood.

Etant donné le contexte au sein du club turc, l’information est évidemment à prendre avec précaution. D’autant que l’on ignore si Fenerbahçe a vraiment les moyens de répondre aux grandes exigences des dirigeants marseillais. Cette semaine, le journaliste de RMC Florent Germain nous apprenait que l’Olympique de Marseille réclame entre 60 et 70 millions d’euros pour son ailier sous contrat jusqu’en 2029, et dont 40% des droits appartiennent toujours à Manchester United. A ce prix, les clubs éventuellement intéressés ne se précipiteront pas.