L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2029, Mason Greenwood pourrait quitter Marseille lors du prochain mercato. Mais le club phocéen réclame une somme colossale pour laisser partir l'attaquant anglais.

évoque le dossier Greenwood et révèle que l'Olympique de Marseille souhaite vendre son meilleur buteur pour un montant variant entre 70 et 80 millions d'euros. Fâché avec Mehdi Benatia, et mécontent du départ de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood ne veut pourtant pas forcer son départ de l'Olympique de Marseille. Le joueur anglais sort d'une nouvelle saison malgré tout convaincante, et en plus sa famille se plait en Provence. Sauf que du côté des dirigeants marseillais, on sait que Mason Greenwood est le joueur le plus valorisé de l'effectif d'Habib Beye et que sa vente au prix fort peut permettre à l'OM de régler une partie de ses soucis financiers. Privé de Ligue des champions, Marseille doit impérativement et rapidement vendre des joueurs avant un passage devant la DNCG qui ne sera pas simple. Tout cela en sachant que Manchester United prendra sa part du gâteau sur ce transfert. Ce dimanche, le quotidien L'Equipe évoque le dossier Greenwood et révèle que l'Olympique de Marseille souhaite vendre son meilleur buteur pour un montant variant entre 70 et 80 millions d'euros.

Greenwood c'est entre 70ME et 80ME

A ce stade de la saison, le média sportif précise que des prises de renseignements sont venues d'Italie, de Turquie, d'Espagne et d'Allemagne, mais que les clubs éventuellement intéressés par Mason Grenwood n'envisagent pas d'atteindre le montant exigé par l'Olympique de Marseille. Au mieux, ces équipes estiment à 50 millions d'euros le prix du joueur anglais, malgré ses 26 buts cette saison. Sachant que Mason Greenwood n'a pas l'intention de partir en Arabie Saoudite, ce qui serait un enterrement XXL de ses ambitions sportives, et qu'aucun club de Premier League ne fera d'offre, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront peut-être revoir leur appétit financier à la baisse.