Greenwood et l'OM, c'est flou
Mason Greenwood et l'OM, tout est possible

L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

OM17 mai , 8:00
parClaude Dautel
1
Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2029, Mason Greenwood pourrait quitter Marseille lors du prochain mercato. Mais le club phocéen réclame une somme colossale pour laisser partir l'attaquant anglais.
Fâché avec Mehdi Benatia, et mécontent du départ de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood ne veut pourtant pas forcer son départ de l'Olympique de Marseille. Le joueur anglais sort d'une nouvelle saison malgré tout convaincante, et en plus sa famille se plait en Provence. Sauf que du côté des dirigeants marseillais, on sait que Mason Greenwood est le joueur le plus valorisé de l'effectif d'Habib Beye et que sa vente au prix fort peut permettre à l'OM de régler une partie de ses soucis financiers. Privé de Ligue des champions, Marseille doit impérativement et rapidement vendre des joueurs avant un passage devant la DNCG qui ne sera pas simple. Tout cela en sachant que Manchester United prendra sa part du gâteau sur ce transfert. Ce dimanche, le quotidien L'Equipe évoque le dossier Greenwood et révèle que l'Olympique de Marseille souhaite vendre son meilleur buteur pour un montant variant entre 70 et 80 millions d'euros.

Greenwood c'est entre 70ME et 80ME

A ce stade de la saison, le média sportif précise que des prises de renseignements sont venues d'Italie, de Turquie, d'Espagne et d'Allemagne, mais que les clubs éventuellement intéressés par Mason Grenwood n'envisagent pas d'atteindre le montant exigé par l'Olympique de Marseille. Au mieux, ces équipes estiment à 50 millions d'euros le prix du joueur anglais, malgré ses 26 buts cette saison. Sachant que Mason Greenwood n'a pas l'intention de partir en Arabie Saoudite, ce qui serait un enterrement XXL de ses ambitions sportives, et qu'aucun club de Premier League ne fera d'offre, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront peut-être revoir leur appétit financier à la baisse.
Parce que dans ce dossier, l'Olympique de Marseille s'est probablement tiré une balle dans le pied en laissant sortir des infos sur le comportement parfois peu engageant de Mason Greenwood. On se souvient de sa mise sur la touche par De Zerbi, mécontent du travail de l'Anglais à l'entraînement, ou des récentes révélations sur un clash avec Habib Beye là encore à la Commanderie. De quoi faire baisser les estimations d'un joueur qui a évité bien des soucis à son club, et qui a été élu joueur de la saison par les supporters de l'OM.
Articles Recommandés
Barcola ICONSPORT_254654_0037
PSG

PSG : Barcola règle un problème à 145 ME

ICONSPORT_289630_0102
Ligue 1

TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_366485_0013
Paris FC

D1 Fem : Le Paris FC sort le PSG et affrontera Lyon pour le titre

Les Bleus récupèrent le meilleur joueur d'Allemagne
Bundesliga

Michael Olise élu meilleur joueur de Bundesliga

Fil Info

17 mai , 8:20
PSG : Barcola règle un problème à 145 ME
17 mai , 7:00
TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
16 mai , 22:56
D1 Fem : Le Paris FC sort le PSG et affrontera Lyon pour le titre
16 mai , 22:42
Michael Olise élu meilleur joueur de Bundesliga
16 mai , 22:36
Bordeaux : Gérard Lopez négocie la vente des Girondins
16 mai , 22:00
CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne
16 mai , 21:30
EdF : Tolisso au Mondial, l'espoir renaît en Italie
16 mai , 21:00
La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter
16 mai , 20:25
L'OM officialise le départ de Medhi Benatia

Derniers commentaires

L'OM fixe le prix de vente de Greenwood, c'est énorme

Non , si le prix n'est pas atteint le joueur reste. . C'est le vendeur qui fixe le prix

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Lol comment ça rage mais lens aurait fait la même chose avec n'importe quelle équipe même l'ol l'aurait fait quand le psg largue le championnat pour un match de c1 personne s'offusque... c'est le jeu de fin de saison c'est tout

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Il a une débilité en constante croissance et les emojis c'est quand son argumentation devient trop gênante, faut pas lui en vouloir sa vie n'est pas facile

OM : Mason Greenwood élu joueur de la saison

Pas toujours mais je fais des efforts … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

La Ligue 1 en crise, l’ASSE va vite déchanter

Ne cherchez pas trop longtemps le responsable de la crise en Ligue 1. Ben... tu regardes Vincent Labrune et le Qatar... et là... tu as tout compris. Vivement qu'ils se barrent du Football Français !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading