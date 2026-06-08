L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

Onze Mondial, Sacha Lung est attendu à Marseille ce lundi pour signer son contrat. C'est bouclé ! L’ OM va enregistrer son premier renfort estival ce lundi. Selon les informations deSacha Lung est attendu à Marseille ce lundi pour signer son contrat.

Le défenseur de 18 ans a refusé une offre de prolongation de Strasbourg pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. Il ne reste donc plus que l’officialisation du club phocéen, qui devrait intervenir rapidement.

Une belle opportunité pour un OM qui doit réaliser des coups intelligents en raison de sa situation financière. Sacha Lung pourrait notamment être envisagé comme le remplaçant naturel de Leonardo Balerdi, annoncé sur le départ.