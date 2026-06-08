L'OM fonce sur Sacha Lung
Sacha Lung proche de l'OM

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

OM08 juin , 11:39
parHadrien Rivayrand
4
C'est bouclé ! L’OM va enregistrer son premier renfort estival ce lundi. Selon les informations de Onze Mondial, Sacha Lung est attendu à Marseille ce lundi pour signer son contrat.
Le défenseur de 18 ans a refusé une offre de prolongation de Strasbourg pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. Il ne reste donc plus que l’officialisation du club phocéen, qui devrait intervenir rapidement.
Une belle opportunité pour un OM qui doit réaliser des coups intelligents en raison de sa situation financière. Sacha Lung pourrait notamment être envisagé comme le remplaçant naturel de Leonardo Balerdi, annoncé sur le départ.
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Derniers commentaires

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

Pour Marseille une saison cauchemardesque c'est 5/6eme, une bonne saison à Lyon c'est 4eme...

OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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