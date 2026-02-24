Offre refusée, l'OM rate un coup génial à 20 ME

L’OM a tenté de réaliser un très gros coup en Série A cet hiver en proposant 20 millions d’euros à Côme pour Lucas Da Cunha. Une proposition rejetée par le club italien dont Cesc Fabregas est l’entraîneur.

A la recherche de renforts au milieu de terrain lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a fait venir Quinten Timber, Himad Abdelli ainsi que Tochukwu Nnadi . Il est encore trop tôt pour juger ces trois joueurs d’autant que pour l’instant, seul le Néerlandais acheté au Feyenoord est réellement utilisé. Une chose est en tout cas certaine, la priorité absolue de l’OM à ce poste était Lucas Da Cunha.

Le milieu défensif de Côme, capitaine du club italien, était une réelle piste de Medhi Benatia et de Pablo Longoria à l’époque. Une tendance confirmée par le journaliste Nicolo Schira, qui apporte quelques précisions, notamment sur le prix que l’Olympique de Marseille était prêt à payer pour faire venir l’ancien Rennais. « Côme a refusé une offre importante de l’Olympique de Marseille (environ 20 millions d’euros) en janvier. Certains clubs de Premier League sont intéressés par le milieu de terrain, mais Fabregas veut le conserver » nous apprend notre confrère.

Actuel 6e de Série A, Côme réalise une saison exceptionnelle et Lucas Da Cunha n’y est pas étranger. Le milieu de terrain formé au Stade Rennais est le capitaine de l’équipe et un joueur indispensable aux yeux de Cesc Fabregas, qui en fait systématiquement ou presque un titulaire.

L. Da Cunha France • Âge 24 • Milieu Serie A 2025/2026 Matchs 24 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia 2025/2026 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Nul doute que les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont continuer de suivre avec beaucoup d’attention les performances de Lucas Da Cunha lors de la seconde partie de saison. Avant de potentiellement revenir à la charge l’été prochain pour tenter de le recruter. Cela sera toutefois difficile, d’autant plus si Côme parvient à accrocher l’exploit d’une qualification en Ligue des Champions.

La concurrence des clubs de Premier League est en plus susceptible de faire monter les enchères. Estimé à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Lucas Da Cunha pourrait en réalité être valorisé à un prix bien supérieur par Côme lors des prochaines périodes de mercato au vu de son importance dans le dispositif tactique de Cesc Fabregas depuis son arrivée au club en janvier 2023.