PSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler Mayulu

Le PSG est dans une impasse depuis plusieurs mois concernant la prolongation de Senny Mayulu. Arsenal le suit désormais, mais de nouveaux éléments sur l'offre parisienne ont été révélés.

Quand les dossiers se passent bien, comme c’est le cas avec Willian Pacho ou Joao Neves, la prolongation de contrat ne fait pas beaucoup parler. Quand c’est plus compliqué, comme avec Ousmane Dembélé, cela a le don de tendre tout le monde. Le Ballon d’Or n’est pas satisfait de la proposition faite par le PSG pour le conserver sur la durée, estimant que sa faible augmentation de salaire ne correspondait pas à son nouveau statut. Il y a désormais un autre joueur mécontent en terme de salaire, c’est Senny Mayulu. Paris a débuté il y a plusieurs mois des négociations pour prolonger le contrat de son milieu offensif polyvalent. Un joueur qu’apprécie beaucoup Luis Enrique, qui lui a fait confiance en finale de la Ligue des Champions notamment, et lui a donné beaucoup de temps de jeu jusqu’à sa récente blessure.

Le PSG lui propose le 19e salaire de l'effectif

Le problème ne vient donc pas de son utilisation, mais plutôt du côté financier. Le Parisien confirme que le PSG a fait une offre qui n’a pas été acceptée par le clan Mayulu, et depuis, la situation s’envenime. Le joueur se sait en position de force et veut que son club fasse un effort financier pour le garder, tandis que Nasser Al-Khelaïfi n’entend pas déroger à la grille salariale qu’il a fixé. Une impasse qui pourrait déboucher sur un départ l’été prochain, sachant qu’Arsenal est déjà à l’affût de toute embrouille pour dégainer une offre.

De son côté, l’insider Djamel vient apporter des précisions de taille, essayant de tempérer un départ express de Mayulu. Pour le moment, le joueur d’origine congolaise n’envisage pas une seule seconde de quitter le PSG, et ne regarde pas ce qui peut lui être proposé ailleurs. En revanche, il n’est pas satisfait du tout de l’offre de son club actuel. Selon Djamel, le PSG lui a proposé le 19e salaire de l’effectif, soit environ 70.000 euros par mois. Pour celui qui possède actuellement le 20e salaire de l’équipe avec 42.000 euros par an, la progression n’est pas jugée conforme à son nouveau statut. Voilà qui explique l’impasse dans lequel se trouve Senny Mayulu, qui assure ne pas regarder ailleurs. Mais avec une fin de contrat en 2027 et la volonté du Paris SG de ne pas laisser des joueurs partir librement, la question de son avenir va vite devenir brulante.