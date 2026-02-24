ICONSPORT_360163_0067

Double prime pour une « horrible victoire », Kita choque Nantes

FC Nantes24 févr. , 10:40
parCorentin Facy
Dimanche face au Havre, Nantes a gagné son premier match de Ligue 1 depuis le 4 janvier. Un exploit qui méritait bien une double prime accordé par Waldemar Kita aux joueurs… de quoi choquer les supporters.
Le FC Nantes est toujours 17e de Ligue 1 malgré sa victoire face au Havre dimanche à La Beaujoire. Mais les Canaris ont réalisé une très belle opération au classement en revenant à égalité de points avec l’AJ Auxerre, balayé par le Stade Rennais dans le même temps (0-3). Soulagé par ce succès importantissime face aux Normands, Waldemar Kita s’est enflammé et a doublé la prime de ses joueurs.
Ce n’est pas une nouveauté à Nantes, les victoires sont rares mais très rémunératrices puisque le 4 janvier dernier, le patron des Canaris avait triplé la prime de ses hommes après leur victoire aussi éclatante que surprenante au Vélodrome face à l’OM (0-2). Une belle récompense après une victoire à Marseille est compréhensible. En revanche, voir Waldemar Kita doubler la prime de ses joueurs après une simple victoire face au Havre à domicile est plus surprenant comme le souligne l’insider Emmanuel Merceron.
« Et hop, double prime pour l'horrible 1ère victoire à la Beaujoire depuis 6 mois. Quelle sublime saison du FC Nantes ! Que des lucarnes dans leurs décisions » ironise le suiveur assidu du club nantais, effaré de voir Waldemar Kita féliciter ses joueurs avec une prime financière pour la première victoire à la Beaujoire depuis six mois. Les supporters non plus ne comprennent pas comment le patron du FC Nantes a-t-il pu prendre une telle décision.
Si Kita met des primes à chaque matchs, on aura que des victoires ? 
« Quelle honte. C’est le dernier levier des dirigeants, foutre de l’oseille sur la table pour que les joueurs se bougent. Une belle équipe de bras cassés », « Non j’y crois pas… La double prime tu la donnes pour le maintien en fin de saison pas pour un match par ci par là. C’est quoi ce club » ou encore « Mais alors si Kita met des primes à tous les matchs, on aura plus que des victoires ? Plus sérieusement cela confirme ce que je pensais, c'est un groupe plein d'arrivistes qui n'en ont rien à carrer du club » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Kita, une méthode qui divise

La méthode Kita est plus que jamais critiquée par les supporters, chez qui l’on regrette cette habitude systématique à doubler les primes à chaque victoire, même si celles-ci se font rares. Quoi qu’il en soit, Nantes va maintenant devoir confirmer en continuant de prendre des points pour espérer doubler Auxerre. Les prochaines échéances ne seront toutefois pas simples à négocier avec des matchs contre Lille, Angers, le PSG et Strasbourg lors des 4 prochaines journées de Ligue 1.

0
Derniers commentaires

Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

OK Mais ils nous prêtent Roony Bardghji pendant 2 ans

OL : Endrick agace déjà

Oui c'est vrai, il vient d'arriver, tu as raison MAIS le gros problème c'est qu' il va déjà bientôt repartir donc NON vous n'avez pas le temps d'attendre et de se calmer, il doit être performant directement!!

PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

Le PSG n'a pas les moyens d'acheter Yamal

OL : Endrick agace déjà

On attend toujours beaucoup d'un grand joueur mais on attend quoi ? Messi est arrivé au PSG en aout 1 er but 14 ième journée le 20 11 2021 2 ième but 23 ième le 06 02 2022 il agaçait ? Pour comparer ce qui est comparable Mbappé (19 ans) a marqué son cinquième but (comme Endrick) après avoir joué sa douzième partie de ligue 1 avec le PSG Mais c'est l'OL , pas pareil Les supporters aussi , un match perdu Endrik pas au niveau , Tessmann nul , Coco en baisse de forme Himbert trop jeune Mata trop vieux, Merah trop frêle

OL : Endrick agace déjà

Il vient d arriver les gars on ce calme et 19 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

