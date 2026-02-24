Double prime pour une « horrible victoire », Kita choque Nantes

Dimanche face au Havre, Nantes a gagné son premier match de Ligue 1 depuis le 4 janvier. Un exploit qui méritait bien une double prime accordé par Waldemar Kita aux joueurs… de quoi choquer les supporters.

Le FC Nantes est toujours 17e de Ligue 1 malgré sa victoire face au Havre dimanche à La Beaujoire. Mais les Canaris ont réalisé une très belle opération au classement en revenant à égalité de points avec l’AJ Auxerre, balayé par le Stade Rennais dans le même temps (0-3). Soulagé par ce succès importantissime face aux Normands, Waldemar Kita s’est enflammé et a doublé la prime de ses joueurs.

Ce n’est pas une nouveauté à Nantes, les victoires sont rares mais très rémunératrices puisque le 4 janvier dernier, le patron des Canaris avait triplé la prime de ses hommes après leur victoire aussi éclatante que surprenante au Vélodrome face à l’OM (0-2). Une belle récompense après une victoire à Marseille est compréhensible. En revanche, voir Waldemar Kita doubler la prime de ses joueurs après une simple victoire face au Havre à domicile est plus surprenant comme le souligne l’insider Emmanuel Merceron.

« Et hop, double prime pour l'horrible 1ère victoire à la Beaujoire depuis 6 mois. Quelle sublime saison du FC Nantes ! Que des lucarnes dans leurs décisions » ironise le suiveur assidu du club nantais, effaré de voir Waldemar Kita féliciter ses joueurs avec une prime financière pour la première victoire à la Beaujoire depuis six mois. Les supporters non plus ne comprennent pas comment le patron du FC Nantes a-t-il pu prendre une telle décision.

Si Kita met des primes à chaque matchs, on aura que des victoires ?

« Quelle honte. C’est le dernier levier des dirigeants, foutre de l’oseille sur la table pour que les joueurs se bougent. Une belle équipe de bras cassés », « Non j’y crois pas… La double prime tu la donnes pour le maintien en fin de saison pas pour un match par ci par là. C’est quoi ce club » ou encore « Mais alors si Kita met des primes à tous les matchs, on aura plus que des victoires ? Plus sérieusement cela confirme ce que je pensais, c'est un groupe plein d'arrivistes qui n'en ont rien à carrer du club » peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Kita, une méthode qui divise

La méthode Kita est plus que jamais critiquée par les supporters, chez qui l’on regrette cette habitude systématique à doubler les primes à chaque victoire, même si celles-ci se font rares. Quoi qu’il en soit, Nantes va maintenant devoir confirmer en continuant de prendre des points pour espérer doubler Auxerre. Les prochaines échéances ne seront toutefois pas simples à négocier avec des matchs contre Lille, Angers, le PSG et Strasbourg lors des 4 prochaines journées de Ligue 1.