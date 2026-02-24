PSG : Luis Enrique veut faire pleurer l'OM au mercato

Le PSG sera actif l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale lorgne notamment un nouveau défenseur central… qui pourrait avoir été une ancienne piste XXL de l’OM.

Le Paris Saint-Germain ne manque déjà pas d’idées pour le prochain mercato estival. Le club aura plusieurs chantiers à mener, notamment en défense, où certains joueurs pourraient être vendus et devront être remplacés. Luis Campos et Luis Enrique ont déjà plusieurs pistes en tête pour renforcer le PSG , et l’une d’elles mène à un ancien objectif… de l’Olympique de Marseille.

Le PSG à fond sur Joel Ordonez ?

Selon les informations de Voetbalnieuws.be, les pensionnaires du Parc des Princes sont en effet très intéressés par la possibilité de recruter Joel Ordonez, en provenance de Bruges. Le défenseur international équatorien va quitter quasiment à 100% la Belgique l’été prochain. Son club souhaite en tirer le meilleur prix et espère même le vendre après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord si sa cote venait à encore grimper.

Outre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Liverpool sont également sur le coup et disposeront d’arguments de poids pour tenter de convaincre Bruges de vendre son crack équatorien.

Au PSG, Joel Ordonez pourrait notamment retrouver son compatriote Willian Pacho, qui brille depuis son arrivée à Paris et est rapidement devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Leur association en défense offrirait une belle complémentarité aux champions d’Europe.

Ce serait également un joli pied de nez à l’OM, qui avait pourtant été très proche de s’attacher les services d’Ordonez lors du dernier mercato estival. Le défenseur de 21 ans est encore sous contrat avec Bruges jusqu’en juin 2029 et ne sera pas vendu pour moins de 40 millions d’euros, un montant qui reflète pleinement son potentiel et sa valeur sur le marché européen à l'heure actuelle.