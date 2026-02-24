PSG : Luis Enrique veut faire pleurer l'OM au mercato

ICONSPORT_271082_0121
Le PSG sera actif l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale lorgne notamment un nouveau défenseur central… qui pourrait avoir été une ancienne piste XXL de l’OM.
Le Paris Saint-Germain ne manque déjà pas d’idées pour le prochain mercato estival. Le club aura plusieurs chantiers à mener, notamment en défense, où certains joueurs pourraient être vendus et devront être remplacés. Luis Campos et Luis Enrique ont déjà plusieurs pistes en tête pour renforcer le PSG, et l’une d’elles mène à un ancien objectif… de l’Olympique de Marseille.

Le PSG à fond sur Joel Ordonez ? 

Selon les informations de Voetbalnieuws.be, les pensionnaires du Parc des Princes sont en effet très intéressés par la possibilité de recruter Joel Ordonez, en provenance de Bruges. Le défenseur international équatorien va quitter quasiment à 100% la Belgique l’été prochain. Son club souhaite en tirer le meilleur prix et espère même le vendre après la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord si sa cote venait à encore grimper.
Outre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Liverpool sont également sur le coup et disposeront d’arguments de poids pour tenter de convaincre Bruges de vendre son crack équatorien.

Au PSG, Joel Ordonez pourrait notamment retrouver son compatriote Willian Pacho, qui brille depuis son arrivée à Paris et est rapidement devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Leur association en défense offrirait une belle complémentarité aux champions d’Europe.
Ce serait également un joli pied de nez à l’OM, qui avait pourtant été très proche de s’attacher les services d’Ordonez lors du dernier mercato estival. Le défenseur de 21 ans est encore sous contrat avec Bruges jusqu’en juin 2029 et ne sera pas vendu pour moins de 40 millions d’euros, un montant qui reflète pleinement son potentiel et sa valeur sur le marché européen à l'heure actuelle.
Derniers commentaires

Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

OK Mais ils nous prêtent Roony Bardghji pendant 2 ans

OL : Endrick agace déjà

Oui c'est vrai, il vient d'arriver, tu as raison MAIS le gros problème c'est qu' il va déjà bientôt repartir donc NON vous n'avez pas le temps d'attendre et de se calmer, il doit être performant directement!!

PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

Le PSG n'a pas les moyens d'acheter Yamal

OL : Endrick agace déjà

On attend toujours beaucoup d'un grand joueur mais on attend quoi ? Messi est arrivé au PSG en aout 1 er but 14 ième journée le 20 11 2021 2 ième but 23 ième le 06 02 2022 il agaçait ? Pour comparer ce qui est comparable Mbappé (19 ans) a marqué son cinquième but (comme Endrick) après avoir joué sa douzième partie de ligue 1 avec le PSG Mais c'est l'OL , pas pareil Les supporters aussi , un match perdu Endrik pas au niveau , Tessmann nul , Coco en baisse de forme Himbert trop jeune Mata trop vieux, Merah trop frêle

OL : Endrick agace déjà

Il vient d arriver les gars on ce calme et 19 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

