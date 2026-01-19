L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Bien parti pour accueillir le Néerlandais Quinten Timber, l’Olympique de Marseille envisage un autre renfort dans l’entrejeu. Le club phocéen s’intéresse au milieu de Côme Lucas Da Cunha. Mais l’arrivée de l’ancien Rennais n’interviendra qu’après certains départs côté marseillais.

Ça bouge à l’Olympique de Marseille . Depuis quelques jours, le vice-champion de France a clairement accéléré son mercato . Le président Pablo Longoria avait reconnu que des départs étaient nécessaires avant d’envisager des arrivées. Il n’est donc pas étonnant de voir le club phocéen s’activer après les récentes sorties de Pol Lirola, Ruben Blanco et surtout Robinio Vaz, dont le transfert à la Roma a rapporté 25 millions d’euros bonus compris.

En attendant de savoir s’ils parviendront à un accord avec Angers pour Himad Abdelli, les dirigeants olympiens devraient rapidement boucler l’arrivée de Quinter Timber en provenance du Feyenoord. Un dossier en très bonne voie qui n’empêche pas d’avancer sur la piste Lucas Da Cunha (24 ans). Ce lundi, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de Côme. Le club phocéen apprécie beaucoup le profil de l’ancien Rennais. Des discussions ont déjà été lancées entre les différentes parties. On peut penser que le club italien et son milieu sous contrat jusqu’en 2029 ne ferment pas la porte à l’actuel troisième de Ligue 1.