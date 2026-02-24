LEONARDO MARIA DEL VECCHIO 2048x1365
Leonardo Maria del Vecchio - DR

L'AS Monaco dément une vente du club

Monaco24 févr. , 11:35
parClaude Dautel
0
Alors que les rumeurs circulaient sur le possible rachat du club monégasque par un homme d'affaires italien, l'AS Monaco a fermement démenti.
L’AS Monaco a perdu de sa superbe depuis plusieurs années. Et à plusieurs occasions on a évoqué la possible cession du club de la Principauté. Il y a quelques années, Jérôme Rothent avait, par exemple, cité une piste saoudienne, laquelle était fictive. Mais des bruits circulent de nouveau, d'autant plus que depuis quelques semaines, le club de basket de la Principauté traverse une grosse crise financière. Et cela même si les deux équipes n'ont rien à voir. Et le nom de Leonardo Maria Del Vecchio a même circulé sur les réseaux sociaux comme un possible prochain propriétaire de l’AS Monaco, version football, mais également basket. Mais ce mardi le club a clairement fait savoir à Foot01 qu'aucune vente n'était envisagée et que cette rumeur était fausse.

L'ASM Monaco dément une vente

Sur les réseaux sociaux, @Yannick_Kmbl sur X évoquait la possibilité que le milliardaire — dont la fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars — et fils de Leonardo Del Vecchio, ancien président (décédé en 2022) d’EssilorLuxottica, la plus grande entreprise mondiale de lunettes, soit le favori pour le rachat et qu'il pourrait également acquérir l’équipe de basket de Monaco dans le cadre de l’opération. Mais l'AS Monaco a tenu à préciser que ces rumeurs étaient totalement infondées.

