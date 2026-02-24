ICONSPORT_245636_0067 (1)

Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

OL24 févr. , 12:40
parCorentin Facy
1
L’intérêt du FC Barcelone pour Malick Fofana est bien concret et le club catalan est prêt à faire une folie pour convaincre l’OL de lui vendre sa pépite belge. Un transfert qui peut totalement bouleverser l’été lyonnais.
Eloigné des terrains depuis le 26 octobre dernier, Malick Fofana réalise pour l’instant une saison quasiment blanche avec seulement neuf matchs de Ligue 1 au compteur pour deux buts et une passe décisive. Victime d’une grosse blessure à la cheville face à Strasbourg lors de la 9e journée de Ligue 1, l’international belge prend encore son mal en patience et n’est pas encore sur le chemin du retour. Un coup dur pour Paulo Fonseca mais également pour l’OL d’un point de vue plus global et notamment sur le plan financier.

Barcelone à fond sur Malick Fofana

Malick Fofana représente la plus forte valeur marchande au sein des joueurs et son absence fait logiquement baisser sa cote. Liverpool, le Bayern Munich ou encore Arsenal et le PSG étaient intéressés par Malick Fofana il y a six mois mais ne devraient pas revenir à la charge l’été prochain au vu de l’absence longue durée du joueur de 21 ans. En revanche, le site Fichajes confirme qu’un gros club européen est toujours raide dingue de Malick Fofana, il s’agit -comme indiqué par ailleurs ces derniers jours- du FC Barcelone.
Les différentes sources se rejoignent et semblent unanimes sur le fait que l’ex-pépite de La Gantoise est une réelle piste du club catalan pour l’été prochain. Barcelone voit en la blessure de Malick Fofana une belle opportunité de recruter le Belge au vu de la concurrence moins importante sur le dossier. Et tandis qu’un transfert aux alentours de 30 millions d’euros était évoqué récemment, le média espagnol avance un autre prix, celui de 60 millions d’euros en cas de transfert de Malick Fofana en Catalogne cet été.

Un gros transfert à près de 60 ME ?

Le champion d’Espagne privilégierait cette piste à celle menant à Marcus Rashford, actuellement prêté au Barça. En cause, l’âge et le potentiel à la revente bien plus important avec l’actuel numéro 11 de l’Olympique Lyonnais. Du côté du club rhodanien, on se frotte évidemment les mains à l’idée de vendre Malick Fofana au prix fort. Même si la somme de 60 millions d’euros semble élevée, une vente entre 40 et 50 millions d’euros suffirait au bonheur de l’OL. Pour rappel, Matthieu Louis-Jean a récemment dévoilé sur RMC que l’actuel 3e de Ligue 1 allait devoir vendre pour environ 30 millions d’euros l’été prochain afin d’équilibrer ses comptes.

Lire aussi

Le Barça, l’OL et MU dans un dossier à 30 millionsLe Barça, l’OL et MU dans un dossier à 30 millions
OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit bancoOL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco
La seule vente de Malick Fofana pourrait donc suffire aux Gones, qui bénéficieraient de plus de latitude pour conserver des joueurs courtisés tels que Ruben Kluivert, Pavel Sulc ou encore Tyler Morton. La question est maintenant de savoir si le Barça, toujours sur la corde raide financièrement, aura les moyens de ses ambitions pour offrir à l’OL la somme espérée en cas de transfert de Malick Fofana. Mais ce dossier pourrait bien faire le bonheur des Gones l’été prochain même si chez les supporters, de gros regrets existeront en voyant partir la pépite belge.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277063_0986
Equipe de France

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

ICONSPORT_286729_0025
OM

OM : Weston McKennie première recrue de l'été ?

ICONSPORT_312883_0101
PSG

PSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler Mayulu

Fil Info

24 févr. , 13:00
« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir
24 févr. , 12:20
OM : Weston McKennie première recrue de l'été ?
24 févr. , 12:00
PSG : 70.000 euros par mois, l’offre qui fait hurler Mayulu
24 févr. , 11:35
L'AS Monaco dément une vente du club
24 févr. , 11:20
Offre refusée, l'OM rate un coup génial à 20 ME
24 févr. , 11:00
PSG : Luis Enrique veut faire pleurer l'OM au mercato
24 févr. , 10:40
Double prime pour une « horrible victoire », Kita choque Nantes
24 févr. , 10:20
OL : Corentin Tolisso réussit un exploit mémorable

Derniers commentaires

Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

OK Mais ils nous prêtent Roony Bardghji pendant 2 ans

OL : Endrick agace déjà

Oui c'est vrai, il vient d'arriver, tu as raison MAIS le gros problème c'est qu' il va déjà bientôt repartir donc NON vous n'avez pas le temps d'attendre et de se calmer, il doit être performant directement!!

PSG : Le Barça refuse 250 ME pour Yamal

Le PSG n'a pas les moyens d'acheter Yamal

OL : Endrick agace déjà

On attend toujours beaucoup d'un grand joueur mais on attend quoi ? Messi est arrivé au PSG en aout 1 er but 14 ième journée le 20 11 2021 2 ième but 23 ième le 06 02 2022 il agaçait ? Pour comparer ce qui est comparable Mbappé (19 ans) a marqué son cinquième but (comme Endrick) après avoir joué sa douzième partie de ligue 1 avec le PSG Mais c'est l'OL , pas pareil Les supporters aussi , un match perdu Endrik pas au niveau , Tessmann nul , Coco en baisse de forme Himbert trop jeune Mata trop vieux, Merah trop frêle

OL : Endrick agace déjà

Il vient d arriver les gars on ce calme et 19 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading