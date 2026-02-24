Le Barça accepte de financer le mercato de l'OL

L’intérêt du FC Barcelone pour Malick Fofana est bien concret et le club catalan est prêt à faire une folie pour convaincre l’OL de lui vendre sa pépite belge. Un transfert qui peut totalement bouleverser l’été lyonnais.

Eloigné des terrains depuis le 26 octobre dernier, Malick Fofana réalise pour l’instant une saison quasiment blanche avec seulement neuf matchs de Ligue 1 au compteur pour deux buts et une passe décisive. Victime d’une grosse blessure à la cheville face à Strasbourg lors de la 9e journée de Ligue 1, l’international belge prend encore son mal en patience et n’est pas encore sur le chemin du retour. Un coup dur pour Paulo Fonseca mais également pour l’OL d’un point de vue plus global et notamment sur le plan financier.

Barcelone à fond sur Malick Fofana

Malick Fofana représente la plus forte valeur marchande au sein des joueurs et son absence fait logiquement baisser sa cote. Liverpool, le Bayern Munich ou encore Arsenal et le PSG étaient intéressés par Malick Fofana il y a six mois mais ne devraient pas revenir à la charge l’été prochain au vu de l’absence longue durée du joueur de 21 ans. En revanche, le site Fichajes confirme qu’ un gros club européen est toujours raide dingue de Malick Fofana , il s’agit -comme indiqué par ailleurs ces derniers jours- du FC Barcelone.

Les différentes sources se rejoignent et semblent unanimes sur le fait que l’ex-pépite de La Gantoise est une réelle piste du club catalan pour l’été prochain. Barcelone voit en la blessure de Malick Fofana une belle opportunité de recruter le Belge au vu de la concurrence moins importante sur le dossier. Et tandis qu’un transfert aux alentours de 30 millions d’euros était évoqué récemment, le média espagnol avance un autre prix, celui de 60 millions d’euros en cas de transfert de Malick Fofana en Catalogne cet été.

Un gros transfert à près de 60 ME ?

Le champion d’Espagne privilégierait cette piste à celle menant à Marcus Rashford, actuellement prêté au Barça. En cause, l’âge et le potentiel à la revente bien plus important avec l’actuel numéro 11 de l’Olympique Lyonnais. Du côté du club rhodanien, on se frotte évidemment les mains à l’idée de vendre Malick Fofana au prix fort. Même si la somme de 60 millions d’euros semble élevée, une vente entre 40 et 50 millions d’euros suffirait au bonheur de l’OL. Pour rappel, Matthieu Louis-Jean a récemment dévoilé sur RMC que l’actuel 3e de Ligue 1 allait devoir vendre pour environ 30 millions d’euros l’été prochain afin d’équilibrer ses comptes.

La seule vente de Malick Fofana pourrait donc suffire aux Gones, qui bénéficieraient de plus de latitude pour conserver des joueurs courtisés tels que Ruben Kluivert, Pavel Sulc ou encore Tyler Morton. La question est maintenant de savoir si le Barça, toujours sur la corde raide financièrement, aura les moyens de ses ambitions pour offrir à l’OL la somme espérée en cas de transfert de Malick Fofana. Mais ce dossier pourrait bien faire le bonheur des Gones l’été prochain même si chez les supporters, de gros regrets existeront en voyant partir la pépite belge.