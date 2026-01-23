Lucas Da Cunha prochaine recrue de l’OM, Cesc Fabregas répond

LOL c'est le monde à l'envers, ils ont 'attaqué' nos joueurs encore sous contrat sans retenue pendant des années et nous avons 'juste' récupéré un Messi en fin de contrat et levé la clause libératoire du Ney qu'ils ont eux même fixé. On a rien à se reprocher pour moi.
Lol il manque 1 zéro... Jamais de la vie !
Dirty mais qd c est l OM et le salaire de Vaz ou Bakola, tu dis l inverse. etrange!
si tu veux des chiffres depuis 2018 / 2019 ( pour avoir le plus de clubs possible) PSG 8 participations moyenne 22,94 OL 5 participations moyenne 19,15 Lille 6 participations moyenne 12,83 Monaco 5 participations moyenne 11,80 OM 6 participations moyenne 10,5
Il nous faut un lateral droit, avec la possibilité de mettre AMN a Gauche.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝚃𝚆𝙾 - From 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 London to 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 of France 🔃🌦️ WelcOMe 𝑬𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒘𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊 🏴💙