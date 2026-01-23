ICONSPORT_282847_0068

Lucas Da Cunha prochaine recrue de l’OM, Cesc Fabregas répond

OM23 janv. , 17:41
parGuillaume Conte
L'OM connait une journée pleine, et cela ne l'empêche pas de courtiser Lucas Da Cunha, qui brille avec Côme. Le club italien a pris la parole sur le sujet.
En grande forme ce vendredi pour enchainer les recrues, l’Olympique de Marseille rêve de rajouter un milieu de terrain à son effectif. L’intérêt pour Lucas Da Cunha a fait parler cette semaine, car le joueur français est un homme de devoir au sein de la surprenante formation de Côme. Indiscutable au coeur du jeu et même titulaire de la formation de Cesc Fabregas, il représente le joueur encore jeune (24 ans), précis techniquement et capable également d’organiser le jeu de son équipe.

Côme ne voit rien venir pour Da Cunha

Surtout, le joueur formé au Stade Rennais est un élément abordable, puisqu’il était arrivé de Nice pour un montant inférieur à un million d’euros. Désormais, il faudrait plutôt compter sur une offre de 10 à 12 ME, mais cela reste dans les cordes de l’OM, qui a décidé de se faire plaisir cet hiver. Du côté de la Lombardie, on image mal un joueur qui a pris ses aises en Serie A tout plaquer, mais Marseille a aussi cette capacité de faire tourner les têtes, et de faire une grosse offre capable de tout balayer.
Mais pour Cesc Fabregas, à qui la presse italienne a demandé s’il fallait s’inquiéter de la possibilité de voir le milieu de terrain quitter l’équipe cet hiver, il ne se passe absolument rien à ce sujet. L’ancien joueur du FC Barcelone affirme en tout cas qu’il n’est au courant de rien. « Je n’en sais rien, je n’ai rien entendu à ce sujet. Je le vois simplement jouer à un très haut niveau ; il n’y a pas beaucoup de joueurs aussi bons que lui. Je ne peux pas alimenter une rumeur », a livré l’entraineur espagnol, qui estime qu’il n’y a pas grand chose à craindre à 10 jours de la fin du mercato. Da Cunha ne semble en tout cas pas forcer vers un départ, surtout au sein d’un club qui l’a relancé
