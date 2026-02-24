ASSE : « On parle français », Roland Romeyer en roue libre

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

Pareil ça fait 10/15 ans que cette EDF ne me procure aucune émotion et aucun enthousiasme à suivre leurs matchs je ne regarde plus depuis longtemps. Je déteste Deschamps, ses sélections d'hommes, sa philosophie de jeu, sa personnalité et comme toi je ne me ressens pas du tout représenté avec une équipe qui sans le maillot de l'EDF serait confondu avec celle du Congo. Vivement que ce parasite qui a prit en otage l'EDF avec ses copains dégage.