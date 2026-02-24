ICONSPORT_346791_0060

ASSE : « On parle français », Roland Romeyer en roue libre

ASSE24 févr. , 13:20
parGuillaume Conte
0
Exit Eirik Horneland, l'ASSE roule avec Philippe Montanier et c'est un grand soulagement pour l'ancien dirigeant toujours très présent Roland Romeyer. L'ancien boss livre son verdict.
Cela va beaucoup moins à l’AS Saint-Etienne, et le changement d’entraineur a eu un effet immédiat avec une série en cours de trois victoires. Et comme tous les autres candidats à la montée, de Troyes à Reims en passant par Le Mans et le Red Star, se prennent les pieds dans le tapis, les Verts sont revenus au chaud à la deuxième place.

Horneland, ça ne passait pas pour Romeyer

De quoi faire le bonheur de leur ancien président Roland Romeyer, toujours très présent dans la région et qui a été intercepté par La Gazette 43 lors d’une de ses célèbres sorties en vélo. L’ancien président de l’ASSE, qui a eu beaucoup de mal à laisser la main, n’a pas toujours été d’accord avec la nouvelle direction, lui qui aurait préféré un investisseur local plutôt que les Canadiens de Kilmer Group. Mais avec l’arrivée de Philippe Montanier, l’ancien dirigeant glisse un énorme tacle au choix d’avoir fait confiance à Eirik Horneland, qui ne parlait pas français et s’adressait donc en anglais aux joueurs.
« Je ne sais pas si tous les feux sont au vert mais déjà on reconnaît notre pays, on parle français, c'est déjà mieux. Les joueurs comprennent. On n'oublie pas d'où on vient, on ne vend pas notre identité et notre âme. Je pense que si on monte il faudra renforcer l'équipe. il y a encore des lacunes. Mais en Ligue 2 ils vont finir tranquilles premiers. Premiers ou deuxièmes mais premiers je pense », a lancé Roland Romeyer, qui est aussi le roi des effets d’annonce alors qu’absolument rien n’est fait dans ce classement très serré de Ligue 2.
Impossible de mettre la saison compliquée des Verts uniquement sur le fait que l’entraineur norvégien ne parlait pas français mais le message est passé du côté de Roland Romeyer, qui a envie de voir l’ASSE remonter avec un entraineur qui est en plus un ancien du club.
0
