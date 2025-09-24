Nantes veut recruter un joker à l'OM !

A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, le FC Nantes étudie actuellement la piste Ulisses Garcia. Le défenseur suisse de l’OM n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi.
16e de Ligue 1 après cinq journées, le FC Nantes
ne réalise pas le début de saison espéré par Luis Castro. Les Canaris restent toutefois sur un match encourageant face à Rennes dans le derby et espèrent définitivement lancer leur saison lors des matchs à venir contre Toulouse puis Brest. Pour y parvenir, les Canaris devront trouver une solidité défensive qui leur fait défaut depuis le début de la saison. C’est d’ailleurs pour cette raison que selon Ouest France
, le FC Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un défenseur qui évolue en Ligue 1. Pour rappel, les clubs français sont autorisés à acheter un joueur en dehors de la période de mercato, à condition que celui-ci joue dans un club de l’Hexagone.
Les Canaris ont ainsi ciblé Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Titulaire en fin d’exercice 2024-2025, l’international suisse n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui lui préfère Emerson Palmieri et Facundo Medina. La direction nantaise, malgré ses relations glaciales avec celle de l’OM, souhaite ainsi tenter le coup pour recruter l’ex-joueur des Young Boys, acheté par l’OM pour 4 millions d’euros en janvier 2024. Le dossier sera toutefois délicat à mener à son terme pour le FC Nantes.
D’abord car sur le plan financier, le salaire d’Ulisses Garcia est trop important pour les Canaris. Mais aussi parce que malgré son statut de remplaçant et son absence dans la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions, Garcia a toujours l’espoir de s’imposer à l’OM
, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Pour le FC Nantes, les prochains jours seront décisifs pour savoir si un mince espoir existe, ou s’il est plus raisonnable de passer à une piste moins onéreuse. Une chose est en tout cas certaine, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne feront aucun cadeau à Waldemar Kita, lequel ne porte pas les dirigeants de l’OM dans son coeur comme il l’a fait savoir sans aucun filtre lors du dernier conseil d’administration de la LFP il y a une semaine.