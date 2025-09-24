Nantes veut recruter un joker à l'OM !

A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, le FC Nantes étudie actuellement la piste Ulisses Garcia. Le défenseur suisse de l’OM n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

Ouest France, le FC Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un défenseur qui évolue en Ligue 1. Pour rappel, les clubs français sont autorisés à acheter un joueur en dehors de la période de mercato, à condition que celui-ci joue dans un club de l’Hexagone. 16e de Ligue 1 après cinq journées, le FC Nantes ne réalise pas le début de saison espéré par Luis Castro. Les Canaris restent toutefois sur un match encourageant face à Rennes dans le derby et espèrent définitivement lancer leur saison lors des matchs à venir contre Toulouse puis Brest. Pour y parvenir, les Canaris devront trouver une solidité défensive qui leur fait défaut depuis le début de la saison. C’est d’ailleurs pour cette raison que selon, le FC Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un défenseur qui évolue en Ligue 1. Pour rappel, les clubs français sont autorisés à acheter un joueur en dehors de la période de mercato, à condition que celui-ci joue dans un club de l’Hexagone.

Les Canaris ont ainsi ciblé Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Titulaire en fin d’exercice 2024-2025, l’international suisse n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui lui préfère Emerson Palmieri et Facundo Medina. La direction nantaise, malgré ses relations glaciales avec celle de l’OM, souhaite ainsi tenter le coup pour recruter l’ex-joueur des Young Boys, acheté par l’OM pour 4 millions d’euros en janvier 2024. Le dossier sera toutefois délicat à mener à son terme pour le FC Nantes.