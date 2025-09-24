ICONSPORT_268698_0343
Ulisses Garcia

Nantes veut recruter un joker à l'OM !

OM24 sept. , 13:40
parCorentin Facy
A la recherche d’un joker au poste de latéral gauche, le FC Nantes étudie actuellement la piste Ulisses Garcia. Le défenseur suisse de l’OM n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi.
16e de Ligue 1 après cinq journées, le FC Nantes ne réalise pas le début de saison espéré par Luis Castro. Les Canaris restent toutefois sur un match encourageant face à Rennes dans le derby et espèrent définitivement lancer leur saison lors des matchs à venir contre Toulouse puis Brest. Pour y parvenir, les Canaris devront trouver une solidité défensive qui leur fait défaut depuis le début de la saison. C’est d’ailleurs pour cette raison que selon Ouest France, le FC Nantes souhaite utiliser son joker pour recruter un défenseur qui évolue en Ligue 1. Pour rappel, les clubs français sont autorisés à acheter un joueur en dehors de la période de mercato, à condition que celui-ci joue dans un club de l’Hexagone.
Les Canaris ont ainsi ciblé Ulisses Garcia, en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Titulaire en fin d’exercice 2024-2025, l’international suisse n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, qui lui préfère Emerson Palmieri et Facundo Medina. La direction nantaise, malgré ses relations glaciales avec celle de l’OM, souhaite ainsi tenter le coup pour recruter l’ex-joueur des Young Boys, acheté par l’OM pour 4 millions d’euros en janvier 2024. Le dossier sera toutefois délicat à mener à son terme pour le FC Nantes.

Derniers commentaires

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

ouin ouin ouin calimero tete d'oeuf

Le PSG en SuperLeague, le Qatar est tenté

Si Superleague il y avait, selon la derniere monture, elle serait compatible avec les championnats nationaux, meme si je vois mal ceux ci accepter... Mais quoi qu il en soit ca ne ferait qu agrandir encore plus le gouffre financier entre les grands clubs qui participent de plus en plus a des événements rémunérateurs et les clubs dits classique des championnats nationaux

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

tu dis de la grosse merde l'alsacien

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

par contre vos joueurs ils ont toujour le meme comportement execrable

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

marseille ne gagne pas d'argent tu connais vraiment r

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

