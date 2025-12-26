Longoria et Al-Khelaïfi terrassés par la disparition de Gasset

Passé par le PSG et par l’OM, Jean-Louis Gasset a laissé d’excellents souvenirs dans les deux clubs. Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria ont pris la parole pour rendre hommage à leur ancien technicien, décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Jean-Louis Gasset laissera un vide. Ce vendredi, celui qui est passé par Bordeaux, Montpellier, l’équipe de France mais aussi le PSG et l’OM est décédé à l’âge de 72 ans. Une nouvelle difficile à accepter pour ceux qui ont côtoyé celui qui officiait comme consultant sur Ligue1+ depuis le début de la saison. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué l’occasion de saluer la mémoire de Jean-Louis Gasset, précieux adjoint de Laurent Blanc durant l’aventure de ce dernier au Paris Saint-Germain. « Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le Club et quelqu’un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football » s’est exprimé Nasser Al-Khelaïfi sur le site officiel du club Bleu et Rouge.

De la même façon, Pablo Longoria a rendu un hommage vibrant à l’entraîneur à la casquette, passé sur le banc de l’Olympique de Marseille en 2023. « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare » se souvient le président de l’OM avant de conclure. « J'ai eu du plaisir à le revoir à Montpellier, lors de notre déplacement la saison dernière (en octobre 2024) ou quand il est venu commenter pour Ligue 1+, on se parlait au téléphone, il m'envoyait un message après chaque accomplissement de l'équipe. Quand je suis allé au 50e anniversaire du club de Montpellier, nous étions heureux de nous voir, il m'avait présenté sa fille. Il était quelqu'un de rare, très rare » regrette Pablo Longoria, qui ne manquera sans doute pas l’occasion de rendre hommage à Jean-Louis Gasset au Vélodrome à la reprise de la Ligue 1.