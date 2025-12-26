ICONSPORT_270257_0156

Longoria et Al-Khelaïfi terrassés par la disparition de Gasset

Ligue 126 déc. , 18:50
parCorentin Facy
3
Passé par le PSG et par l’OM, Jean-Louis Gasset a laissé d’excellents souvenirs dans les deux clubs. Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria ont pris la parole pour rendre hommage à leur ancien technicien, décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.
Jean-Louis Gasset laissera un vide. Ce vendredi, celui qui est passé par Bordeaux, Montpellier, l’équipe de France mais aussi le PSG et l’OM est décédé à l’âge de 72 ans. Une nouvelle difficile à accepter pour ceux qui ont côtoyé celui qui officiait comme consultant sur Ligue1+ depuis le début de la saison. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué l’occasion de saluer la mémoire de Jean-Louis Gasset, précieux adjoint de Laurent Blanc durant l’aventure de ce dernier au Paris Saint-Germain. « Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le Club et quelqu’un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football » s’est exprimé Nasser Al-Khelaïfi sur le site officiel du club Bleu et Rouge.

De la même façon, Pablo Longoria a rendu un hommage vibrant à l’entraîneur à la casquette, passé sur le banc de l’Olympique de Marseille en 2023. « C'est inattendu, cela m'a fait un coup, c'est une triste journée. Jean-Louis était quelqu'un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c'est tellement rare » se souvient le président de l’OM avant de conclure. « J'ai eu du plaisir à le revoir à Montpellier, lors de notre déplacement la saison dernière (en octobre 2024) ou quand il est venu commenter pour Ligue 1+, on se parlait au téléphone, il m'envoyait un message après chaque accomplissement de l'équipe. Quand je suis allé au 50e anniversaire du club de Montpellier, nous étions heureux de nous voir, il m'avait présenté sa fille. Il était quelqu'un de rare, très rare » regrette Pablo Longoria, qui ne manquera sans doute pas l’occasion de rendre hommage à Jean-Louis Gasset au Vélodrome à la reprise de la Ligue 1.
3
Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

