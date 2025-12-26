ICONSPORT_280624_0008

Le PSG et Manu Koné sont d’accord

PSG26 déc. , 18:30
parCorentin Facy
3
Le PSG aimerait renforcer son milieu de terrain l’été prochain et cible Manu Koné, brillant avec l’AS Roma et avec l’équipe de France depuis plusieurs mois. Un intérêt qui ne laisse pas insensible l’ancien Toulousain.
Très performant à l’AS Roma depuis son transfert en provenance du Borussia Mönchengladbach en août 2024, Manu Koné s’est imposé comme l’une des références à son poste en Europe. Un constat d’autant plus valable que l’ancien joueur de Toulouse a confirmé sa montée en régime en équipe de France, où Didier Deschamps en fait un titulaire depuis plusieurs mois. C’est donc sans surprise que le natif de Colombes attire les convoitises dans le cadre d’un potentiel transfert l’été prochain.
Plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour Manu Koné, tout comme l’Atlético de Madrid. El Gol Digital confirme que les Colchoneros ont eu un vrai coup de coeur pour le milieu de terrain de la Roma, dont le contrat en Italie expire en juin 2029. Mais ce n’est pas tout puisque le média espagnol nous apprend par ailleurs que le Paris Saint-Germain a également dans l’idée de se positionner sur le joueur de l’équipe de France (12 sélections).
Nos confrères vont plus loin en affirmant que le PSG « souhaite finaliser rapidement ce transfert » et éviter que la concurrence n’avance trop ses pions. « Pour Koné, un retour en France au Parc des Princes est tout à fait naturel » ajoute le média, sous-entendant clairement que Manu Koné et le Paris Saint-Germain sont sur le même longueur d’onde et que chaque partie est favorable à un potentiel transfert. De son côté, la Roma ne s’opposera pas à un départ de son taulier du milieu de terrain l’été prochain, à condition toutefois de s’y retrouver sur le plan financier.

Manu Koné, c'est au moins 50 millions d'euros

Les courtisans de Manu Koné sont d’ores et déjà prévenus, il faudra lâcher au minimum 50 millions d’euros pour faire hésiter le club de la Louve, qui avait dépensé 18 millions d’euros pour l’arracher au Borussia Mönchengladbach il y a deux ans. Reste à voir qui de l’Atlético de Madrid ou du Paris Saint-Germain dégainera en premier, et quel projet aura les faveurs du joueur, qui sait que la concurrence sera forte dans l’équipe de Luis Enrique avec Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery à son poste.
3
Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

