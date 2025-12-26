ICONSPORT_254691_0173

OL : Lyon reçoit une contre-proposition à 10 ME

OL26 déc. , 19:30
parCorentin Facy
Cible de l’OL, Sebastian Szymanski est susceptible de quitter Fenerbahçe lors du mercato hivernal. Le club turc a communiqué aux dirigeants lyonnais le prix qui a été fixé pour un départ de l’international polonais.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait pris des renseignements auprès de la direction de Fenerbahçe pour un potentiel transfert de Sebastian Szymanski. L’idée était de miser sur l’international polonais pour se renforcer au poste de meneur de jeu. Le dossier avait finalement été jugé trop onéreux et trop complexe et Lyon s’était rabattu sur Pavel Sulc. Six mois plus tard, la situation de Sebastian Szymanski en Turquie s’est dégradée. Le joueur de 26 ans n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Domenico Tedesco et a reçu un bon de sortie pour le mercato hivernal.
L’ancien sélectionneur de la Belgique ne compte pas sur lui et ne s’opposera donc pas à son départ. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui rêve d’un prêt pour se renforcer à moindre coût, comme avec Endrick, prêté sans option d’achat en provenance du Real Madrid pour six mois. Dans le cas de Szymanski, une telle opération semble en revanche impossible selon le média spécialisé Hurriyet. Et pour cause, nos confrères turcs, qui confirment un réel intérêt de l’OL pour le meneur de jeu polonais, explique que la direction de Fenerbahçe a fixé le prix de son joueur à 10 millions d’euros.

Un tarif qui n’a rien de vraiment choquant pour un meneur de jeu de seulement 26 ans, dont le contrat court encore jusqu’en juin 2027 et dont la valeur marchande est estimée par Transfermarkt à 12 millions d’euros. Auteur d’un seul but et d’une seule passe décisive en championnat cette saison, Sebastian Szymanski a vu son temps de jeu fondre depuis le départ de José Mourinho. La preuve, sa saison 2024-2025 était bien plus aboutie avec 53 matchs toutes compétitions confondues au compteur pour un excellent bilan de 7 passes décisives et 9 buts. La question est maintenant de savoir si l’OL, dont les moyens financiers restent limités pour ce mercato hivernal, sera en capacité d’investir 10 millions d’euros sur un numéro dix en janvier.
