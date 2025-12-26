ASSE : Le pari fou d’Eirik Horneland pour 2026

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov
Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case
Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites
Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot
Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
—Kévin Pedro, a 19-year-old French baller, primarily plays as a CB for Saint-Étienne. At 1.83m (6'0"), he is right-footed & capable of playing across the backline. ✔️ Ball-playing ability ✔️ Physicality ✔️ Versatility ✔️ Positional Awareness