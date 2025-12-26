ASSE : Le pari fou d’Eirik Horneland pour 2026

L’AS Saint-Etienne a achevé son année 2025 par une élimination en Coupe de France face à l’OGC Nice. La formation de Ligue 2 peine à trouver de la régularité sur cette fin d’année. Eirik Horneland va donc changer des choses en 2026.

Troisième de Ligue 2 à la mi-saison, l’ AS Saint-Etienne compte cinq points de retard sur le leader Troyes et deux sur le dauphin, le Red Star. Le club du Forez peine à sublimer les investissements réalisés par Kilmer cet été. L’objectif fixé par les dirigeants du 10 fois champion de France est simple, remonter en Ligue 1 sans passer par les barrages. Mais, les difficultés notamment défensives de la formation d’Eirik Horneland ralentissent l’ASSE dans son plan de marche. Avec l’ouverture du mercato hivernal dans une semaine, le club du Forez compte se renforcer, mais le technicien norvégien va également tenter d’autres paris.

Horneland laisse la place aux jeunes

Avec quelques blessés et un enchaînement de matchs importants, Eirik Horneland a fait tourner en ce mois de décembre et certains jeunes joueurs du centre de formation ont pu se montrer. Si le départ de Djylian N'Guessan est presque acté, d'autres jeunes pousses vont profiter de la deuxième partie de saison pour se mettre en valeur au sein du club du Forez. Le média Peuple Vert liste trois jeunes joueurs pouvant incarner le renouveau des Verts. Avec un secteur défensif en difficulté, le jeune Kevin Pedro pourrait tirer son épingle du jeu.

Le natif de Carcassonne compte déjà cinq apparitions avec l’équipe stéphanoise. Après une belle performance contre Troyes et en Coupe de France contre Nice, le jeune défenseur de 19 ans va bénéficier des absences de certains éléments blessés pour s’imposer en deuxième partie de saison. C’est également le cas de Paul Eymard et Nadir El Jamali. Le premier n’est apparu qu’en Coupe de France et le second compte déjà une dizaine d’apparitions en Ligue 2. Le renouveau de l’AS Saint-Etienne passera également par son centre de formation.