ICONSPORT_280516_0012

ASSE : Le pari fou d’Eirik Horneland pour 2026

ASSE26 déc. , 17:30
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne a achevé son année 2025 par une élimination en Coupe de France face à l’OGC Nice. La formation de Ligue 2 peine à trouver de la régularité sur cette fin d’année. Eirik Horneland va donc changer des choses en 2026.
Troisième de Ligue 2 à la mi-saison, l’AS Saint-Etienne compte cinq points de retard sur le leader Troyes et deux sur le dauphin, le Red Star. Le club du Forez peine à sublimer les investissements réalisés par Kilmer cet été. L’objectif fixé par les dirigeants du 10 fois champion de France est simple, remonter en Ligue 1 sans passer par les barrages. Mais, les difficultés notamment défensives de la formation d’Eirik Horneland ralentissent l’ASSE dans son plan de marche. Avec l’ouverture du mercato hivernal dans une semaine, le club du Forez compte se renforcer, mais le technicien norvégien va également tenter d’autres paris.

Horneland laisse la place aux jeunes

Avec quelques blessés et un enchaînement de matchs importants, Eirik Horneland a fait tourner en ce mois de décembre et certains jeunes joueurs du centre de formation ont pu se montrer. Si le départ de Djylian N'Guessan est presque acté, d'autres jeunes pousses vont profiter de la deuxième partie de saison pour se mettre en valeur au sein du club du Forez. Le média Peuple Vert liste trois jeunes joueurs pouvant incarner le renouveau des Verts. Avec un secteur défensif en difficulté, le jeune Kevin Pedro pourrait tirer son épingle du jeu.
Le natif de Carcassonne compte déjà cinq apparitions avec l’équipe stéphanoise. Après une belle performance contre Troyes et en Coupe de France contre Nice, le jeune défenseur de 19 ans va bénéficier des absences de certains éléments blessés pour s’imposer en deuxième partie de saison. C’est également le cas de Paul Eymard et Nadir El Jamali. Le premier n’est apparu qu’en Coupe de France et le second compte déjà une dizaine d’apparitions en Ligue 2. Le renouveau de l’AS Saint-Etienne passera également par son centre de formation.

Lire aussi

Le coup de folie de l’ASSELe coup de folie de l’ASSE
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0418
PSG

PSG : Vitinha au Real, la décision définitive de Paris

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280801_0002
CAN 2025

CAN 2025 : Zambie et Comores se neutralisent

ICONSPORT_280797_0003
CAN 2025

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Fil Info

26 déc. , 20:30
PSG : Vitinha au Real, la décision définitive de Paris
26 déc. , 20:30
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 20:29
CAN 2025 : Zambie et Comores se neutralisent
26 déc. , 20:03
Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)
26 déc. , 20:00
Monaco prépare un terrible mercato d'hiver
26 déc. , 19:30
OL : Lyon reçoit une contre-proposition à 10 ME
26 déc. , 19:10
La boulette de Mbappé avec le Real a failli coûter 60 ME
26 déc. , 18:50
Longoria et Al-Khelaïfi terrassés par la disparition de Gasset
26 déc. , 18:30
Le PSG et Manu Koné sont d’accord

Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading