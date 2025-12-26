OL : Endrick sous pression, le Real regarde l'OM et le PSG

Endrick a officiellement été prêté par le Real Madrid à l’OL pour les six prochains mois. Les performances de l’attaquant brésilien avec le club rhodanien seront scrutées par le Real, qui attend de voir comment l’ancien joueur de Palmeiras se comportera dans les grands matchs.

C’est officiel depuis quelques jours, Endrick a été prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais pour six mois sans option d’achat. Une grande nouvelle pour le club rhodanien, qui récupère un jeune avant-centre très talentueux pour la seconde partie de saison et cela pour la modique somme de 1 million d’euros. Une très belle affaire de la part de l’OL, qui discute avec le Real Madrid depuis l’été dernier sur le sujet. Le club merengue a désormais hâte de voir comment l’ex-pépite de Palmeiras va se débrouiller en Ligue 1.

Une chose est en tout cas certaine, le vice-champion d’Espagne va suivre les progrès d’Endrick de très près. Le site Defensa Central le confirme, indiquant par ailleurs que Juni Calafat, recruteur en chef du club de la capitale espagnole, va suivre de très près les performances d’Endrick. Le dirigeant madrilène a prévu de se rendre en France à plusieurs reprises durant la seconde partie de saison pour regarder Endrick avec l’OL.

Le Real va observer Endrick en Ligue 1

Des affiches spéciales d’ores et déjà cochées par le directeur en chef du recrutement du Real Madrid, qui a l’intention de voir comment va se débrouiller l’attaquant brésilien de 19 ans dans certains chocs du championnat comme face au Paris Saint-Germain ou l’Olympique de Marseille. Ce suivi très poussé démontre à quel point le club de la Casa Blanca compte sur Endrick pour les années à venir et souhaite suivre au plus près ses performances, son temps de jeu et son acclimatation en Ligue 1.

Le média rappelle par ailleurs que ces derniers temps, les attaquants prêtés par le Real Madrid ont rarement rencontré un grand succès par la suite, que ce soit Latasa, Álvaro Rodríguez, Borja Mayoral ou encore Luka Jovic. Du côté de Lyon, on espère que Endrick parviendra à marcher dans les traces de Mariano Diaz, qui avait lui réussi son prêt à l’OL en claquant plus de 20 buts en une saison avant de revenir dans la capitale espagnole quelques mois plus tard.