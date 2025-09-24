OM : Marseille doit viser le titre !

ouin ouin ouin calimero tete d'oeuf
Si Superleague il y avait, selon la derniere monture, elle serait compatible avec les championnats nationaux, meme si je vois mal ceux ci accepter... Mais quoi qu il en soit ca ne ferait qu agrandir encore plus le gouffre financier entre les grands clubs qui participent de plus en plus a des événements rémunérateurs et les clubs dits classique des championnats nationaux
tu dis de la grosse merde l'alsacien
par contre vos joueurs ils ont toujour le meme comportement execrable
marseille ne gagne pas d'argent tu connais vraiment r
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
🗣️ Le pari de @walidacherchour sur la L1 et la rivalité OM-PSG : "Je pense qu'il y aura une course au titre et qu'il y aura moins de huit points d'écart à la fin de la saison." #RMCLive