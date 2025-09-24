ICONSPORT_271638_0248
OM : Marseille doit viser le titre !

OM24 sept. , 12:40
parClaude Dautel
En dominant le Paris Saint-Germain, l'OM est revenu à trois points des champions d'Europe et de France. Mais sur le long terme, l'Olympique de Marseille doit désormais croire en ses chances.
Chaque année, toujours à cette époque, l'Olympique de Marseille est cité comme un concurrent possible du PSG dans la course au titre de champion de France. C'était le cas en 2024 et on sait commence cela s'est terminé pour l'équipe de Roberto De Zerbi. Sauf que cette saison, le club phocéen a battu Paris au Vélodrome et semble avoir un effectif taillé sur mesure pour enchaîner les victoires en Ligue 1. Du côté de RMC, Walid Acherchour est en convaincu depuis lundi soir, l'OM peut regarder le Paris Saint-Germain droit dans les yeux cette année.

Le PSG a perdu un gros avantage sur l'OM

Pour le consultant de l'After Foot, Marseille ne doit pas faire profil bas face au PSG, bien au contraire. « J’ai l’intime conviction que l’OM doit sonner à la porte du PSG. Là, il y a une fenêtre. L’OM est une équipe qui chaque semaine doit faire beaucoup de points contre les autres équipes que le PSG pour être dans le sprint final. Moi, je pense qu’il y aura une course pour le titre de champion de France, enfin, il y aura moins de huit points d’écart à la fin de la saison (sic) Le PSG va avoir une redescente footballistique avec un banc qui ne donne pas satisfaction, des titulaires qui peuvent être blessés alors que l’OM sera dans son année 2 avec Roberto De Zerbi et aura la dopamine de la Ligue des champions. Cela doit aller dans ce sens-là. L’opinion populaire, c'est 15 points entre le PSG et l’OM, moi je pense le contraire », explique Walid Acherchour.
Au classement de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, et après sa défaite à Marseille, est deuxième derrière Monaco à égalité de points, mais compte trois longueurs d'avance sur l'OM. Le prochain week-end, avec un déplacement à Strasbourg, qui a pris douze points sur quinze comme le PSG, Roberto De Zerbi et ses joueurs peuvent confirmer qu'ils sont clairement lancés dans la course au titre de champion de France.
