L'OM va s'offrir une star de plus

OM24 sept. , 8:20
parMehdi Lunay
Les récentes performances défensives de l'OM face au Real et au PSG ont montré que le mercato avait été efficace. La composition de la ligne défensive tient la route. Pourtant, Marseille lorgne sur un nouveau défenseur, croisé il y a une semaine à Bernabeu.
Très fébrile défensivement la saison dernière, l'Olympique de Marseille a démarré cette nouvelle saison sur les mêmes bases. Les matchs contre Rennes, le Paris FC et Lyon ont été très inquiétants. L'OM a encaissé 4 buts avec de multiples erreurs grossières de son arrière-garde. Fort heureusement, Pablo Longoria a sorti le grand jeu en fin de mercato. Nayef Aguerd, Emerson Palmieri et Benjamin Pavard sont venus compléter l'effectif de Roberto de Zerbi. Ces renforts ont vite porté leurs fruits.

Raul Asencio visé par l'OM

L'OM a bien rectifié le tir depuis, n'encaissant plus aucun but dans le jeu. Les attaquants du Real Madrid ont été assez bien muselés mardi dernier. Lundi, ce fut au tour du PSG de se casser les dents sur la défense phocéenne. Si Geronimo Rulli a été mis en avant, Aguerd et Balerdi ont offert une belle copie contre le rival parisien. Cette semaine semble prouver que Marseille n'a plus besoin de se renforcer derrière. Pourtant, le journaliste Ekrem Konur affirme que les Olympiens visent un recrutement de poids en défense centrale.
« Raul Asencio est dans les radars de Marseille, avec l'intérêt également de la Serie A et de la Liga », a lâché sur le réseau social X le très informé Konur. Le jeune espagnol de 22 ans ne sera pas forcément retenu par le Real. Prometteur même si inconstant, il est surtout dans le viseur de la justice espagnole pour une affaire de diffusion de vidéos pédopornographiques. Une histoire sordide qui n'arrange pas le Real Madrid, très attaché à son image de marque dans le monde. Néanmoins, cela n'effraie pas les clubs étrangers dont l'OM puisque cela pourrait offrir un joueur à prix réduit au mercato.
