La boulette de Mbappé avec le Real a failli coûter 60 ME

Ancien vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev avait négocié la vente de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2017. Le Russe se souvient parfaitement de ces négociations durant lesquelles l’attaquant français avait compliqué la tâche de ses dirigeants.

Rares sont les joueurs capables de dire « non » au Real Madrid . Avant sa signature l’année dernière, Kylian Mbappé l’a fait, et pas qu’une fois. Lorsqu’il portait encore le maillot de l’AS Monaco, le jeune prodige s’était déjà retrouvé dans le viseur de la Maison Blanche. L’ancien vice-président monégasque Vadim Vasilyev avait alors entamé des discussions avec le patron madrilène Florentino Pérez.

« Ils ont été les premiers à bouger, a raconté le Russe au journaliste Gianluca Di Marzio. J'ai commencé à rencontrer Florentino Pérez régulièrement à partir de janvier 2017. Kylian n'était pas encore un joueur confirmé et le Real ne mettait que 60-70 millions d'euros pour le bloquer avant l'été. Cela ne nous suffisait pas. Florentino m'a dit fièrement : "si c'était un joueur du niveau de Neymar, je le paierais 180 millions d'euros." "Parfait, mais pour nous il est encore plus fort que Neymar : nous voulons 180 millions d'euros, le prix c'est toi qui l'as fait." Ensuite il y a eu tout un cinéma. "Vous n'êtes pas sérieux, c'est quoi ces bêtises ?" »

Il aura fallu une « prestation phénoménale » de Kylian Mbappé, selon les mots de Vadim Vasilyev, pour inciter le Real Madrid à relancer les négociations deux mois plus tard. A la demande de son supérieur, le coach Vadim Vasilyev avait titularisé le Français contre Manchester City en Ligue des Champions. Un choix payant puisque le Bondynois avait impressionné l’Europe « et le Real Madrid a vraiment envoyé l'offre de 180 millions d'euros ». Cette proposition obligeait le Paris Saint-Germain à réagir au plus vite.

Mbappé a trop parlé...

« Le PSG est alors entré dans la course. Et Kylian, qui rêvait de jouer au Real Madrid depuis petit, ne se sentait pas encore prêt en 2017 : il voulait d'abord s'affirmer à Paris, sa ville. Le problème, c’est qu’il avait communiqué sa volonté aux deux clubs. Donc le Real Madrid est sorti de la course et le PSG en a profité pour baisser son offre à 120 millions d'euros. Il a fallu des semaines de négociations avec Al-Khelaïfi pour revenir à 180 et le vendre. Kylian n'avait qu'une année de contrat, on risquait de le perdre libre, mais il a poussé pour ne pas faire capoter l'affaire », a conclu Vadim Vasilyev, fier du prêt avec option d’achat (180 M€) négocié avec les Parisiens.