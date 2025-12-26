ICONSPORT_275669_0045
Kylian Mbappé a reçu le Soulier d'Or

La boulette de Mbappé avec le Real a failli coûter 60 ME

Liga26 déc. , 19:10
parEric Bethsy
0
Ancien vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev avait négocié la vente de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2017. Le Russe se souvient parfaitement de ces négociations durant lesquelles l’attaquant français avait compliqué la tâche de ses dirigeants.
Rares sont les joueurs capables de dire « non » au Real Madrid. Avant sa signature l’année dernière, Kylian Mbappé l’a fait, et pas qu’une fois. Lorsqu’il portait encore le maillot de l’AS Monaco, le jeune prodige s’était déjà retrouvé dans le viseur de la Maison Blanche. L’ancien vice-président monégasque Vadim Vasilyev avait alors entamé des discussions avec le patron madrilène Florentino Pérez.
« Ils ont été les premiers à bouger, a raconté le Russe au journaliste Gianluca Di Marzio. J'ai commencé à rencontrer Florentino Pérez régulièrement à partir de janvier 2017. Kylian n'était pas encore un joueur confirmé et le Real ne mettait que 60-70 millions d'euros pour le bloquer avant l'été. Cela ne nous suffisait pas. Florentino m'a dit fièrement : "si c'était un joueur du niveau de Neymar, je le paierais 180 millions d'euros." "Parfait, mais pour nous il est encore plus fort que Neymar : nous voulons 180 millions d'euros, le prix c'est toi qui l'as fait." Ensuite il y a eu tout un cinéma. "Vous n'êtes pas sérieux, c'est quoi ces bêtises ?" »
Il aura fallu une « prestation phénoménale » de Kylian Mbappé, selon les mots de Vadim Vasilyev, pour inciter le Real Madrid à relancer les négociations deux mois plus tard. A la demande de son supérieur, le coach Vadim Vasilyev avait titularisé le Français contre Manchester City en Ligue des Champions. Un choix payant puisque le Bondynois avait impressionné l’Europe « et le Real Madrid a vraiment envoyé l'offre de 180 millions d'euros ». Cette proposition obligeait le Paris Saint-Germain à réagir au plus vite.

Mbappé a trop parlé...

« Le PSG est alors entré dans la course. Et Kylian, qui rêvait de jouer au Real Madrid depuis petit, ne se sentait pas encore prêt en 2017 : il voulait d'abord s'affirmer à Paris, sa ville. Le problème, c’est qu’il avait communiqué sa volonté aux deux clubs. Donc le Real Madrid est sorti de la course et le PSG en a profité pour baisser son offre à 120 millions d'euros. Il a fallu des semaines de négociations avec Al-Khelaïfi pour revenir à 180 et le vendre. Kylian n'avait qu'une année de contrat, on risquait de le perdre libre, mais il a poussé pour ne pas faire capoter l'affaire », a conclu Vadim Vasilyev, fier du prêt avec option d’achat (180 M€) négocié avec les Parisiens.
0
Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

