Mohamed Salah

CAN 2025 : Salah qualifie l'Egypte

CAN 202526 déc. , 18:03
parEric Bethsy
0
2e journée de la CAN 2025
Stade Adrar (Agadir)
Egypte - Afrique du Sud : 1-0
But : Salah (45e, sp) pour l'Egypte
Exclusion : Hany (45e+2) pour l'Egypte
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0418
PSG

PSG : Vitinha au Real, la décision définitive de Paris

ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280801_0002
CAN 2025

CAN 2025 : Zambie et Comores se neutralisent

ICONSPORT_280797_0003
CAN 2025

Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Fil Info

26 déc. , 20:30
PSG : Vitinha au Real, la décision définitive de Paris
26 déc. , 20:30
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
26 déc. , 20:29
CAN 2025 : Zambie et Comores se neutralisent
26 déc. , 20:03
Maroc - Mali : les compos (21h sur beIN Sports 1)
26 déc. , 20:00
Monaco prépare un terrible mercato d'hiver
26 déc. , 19:30
OL : Lyon reçoit une contre-proposition à 10 ME
26 déc. , 19:10
La boulette de Mbappé avec le Real a failli coûter 60 ME
26 déc. , 18:50
Longoria et Al-Khelaïfi terrassés par la disparition de Gasset
26 déc. , 18:30
Le PSG et Manu Koné sont d’accord

Derniers commentaires

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Chevalier va bénéficier de la blessure de Safonov .On verra ses performances sinon on sait qu'on peut compter sur Safonov

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

Le PSG n'est plus un club pour joueur du 3ème âge .On prend des jeunes qui performent alors lui il ne coche aucune case

Arnaqué par le PSG, MU se venge sur l'OM et l'OL

Chez nous il n'a rien montré ,là bas non plus .maintenant on connait ses limites

L'OM et le PSG rendent hommage à Jean-Louis Gasset

Au revoir et merci pour ce que tu as donné au foot

Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Maintenant il faudrait sortir entre 40 et 60 millions alors qu'il pouvait signer libre.Je pense qu'il ne viendra plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading