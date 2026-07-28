OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !
Facundo Medina

OM : Medina au Bayer Leverkusen, ça chauffe !

OM28 juil. , 16:00
parQuentin Mallet
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Après seulement une saison passée à l'Olympique de Marseille, Facundo Medina pourrait déjà dire au revoir à la Canebière. Le défenseur central argentin est au coeur de discussions de plus en plus chaudes entre son club et le Bayer Leverkusen.
Un petit tour et puis s'en va ? C'est en tout cas la tournure que prend la carrière de Facundo Medina à l'Olympique de Marseille. Arrivé en pleine confiance et dans un bain de foule à Marignane après un passage remarqué à Lens, le défenseur gaucher argentin possède un premier bilan très contrasté.
Ses premiers pas ont été hachés par une blessure à la cheville qui lui a fait manquer plus de deux mois de compétition, et il ne s'est pas tellement démarqué dans une deuxième moitié de saison collectivement catastrophique. Malgré tout, il conserve une valeur marchande intéressante qui oblige la direction marseillaise à envisager une vente si une offre pertinente arrive sur la table.

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L'OM et le Bayer Leverkusen discutent pour Medina

Si depuis un moment, Facundo Medina est suivi par River Plate, le club argentin dans lequel officie aujourd'hui Pablo Longoria, Foot Mercato révèle que le Bayer Leverkusen est également chaud à l'idée de le recruter. Nos confrères indiquent que le club allemand est un prétendant sérieux pour le recrutement de l'ancien Lensois. Des discussions complémentaires auront lieu ce mardi pour étudier la faisabilité du dossier. Et s'il n'est qu'un nom parmi d'autres dans la short-list de l'écurie allemande, il figure suffisamment haut pour parler d'un simple intérêt, apprend-on.
En attendant, Facundo Medina est encore loin de faire son retour à l'OM. Etant donné qu'il est allé jusqu'en finale de la dernière Coupe du monde avec l'Argentine, le défenseur de 27 ans ne retournera à l'entrainement que le 12 août prochain. Une décision de Bruno Genesio de lui accorder, à lui et à Geronimo Rulli, trois semaines de vacances malgré la fin tardive de leur saison. Sous contrat jusqu'en juin 2030 et évalué à 18 millions d'euros par Transfermarkt, Medina pourrait rapporter au moins autant que ce que l'OM a dépensé pour le recruter.
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