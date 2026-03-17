Franck McCourt, propriétaire de l'OM
Franck McCourt, propriétaire de l'OM

McCourt refuse de vendre l'OM, c’est faux

OM17 mars , 18:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM pourrait connaître de grands changements dans les prochains mois. Frank McCourt est plus que jamais ouvert à une vente du club phocéen.
L’Olympique de Marseille a encore vécu de grosses désillusions cette saison. Les Phocéens ne remporteront aucun titre et ont connu de sérieux déboires en Ligue des champions. Les Marseillais peuvent toutefois sauver leur exercice en terminant dans le top 3 de la Ligue 1, objectif principal du club en cette fin de saison. Cela concerne aussi la santé financière de l’OM.
Frank McCourt a tout de même anticipé la situation en ouvrant la possibilité à des investisseurs de racheter une part du club. Officiellement, l’Américain nie toujours que Marseille soit à vendre, mais en coulisses, la réalité semble bien différente.

McCourt a bien une stratégie en tête 

Présent ces dernières heures sur le plateau de Football Club de Marseille, Alexandre Jacquin de La Provence a en effet rappelé la situation au coeur de la cité phocéenne : « Je me mets à la place des fans. Que veut Frank McCourt aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça bricole en attendant de nouveaux investisseurs. (...) Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'OM cherche des investisseurs partenaires. Pas pour prendre le pouvoir mais... Aujourd'hui, le discours de 'je ne veux pas vendre' n'est plus aussi vindicatif ».

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Alban Juster, promu président du directoire par intérim après le départ de Pablo Longoria, ne sera pas remplacé dans l’immédiat. Marseille semble jouer la montre, attendant de finaliser de nouveaux accords et de définir clairement l’avenir du club. Le flou le plus total règne donc actuellement à l’OM, entre incertitudes financières et perspectives de rachat. Et pour Frank McCourt, l'ouverture du capital est une réalité, et si les nouveaux investisseurs veulent prendre les commandes du club, la presse provençale assure que l'Américain ne dira pas non.
En attendant que la situation se précise, les troupes d’Habib Beye devront rester pleinement concentrées sur le terrain pour sécuriser une place en Ligue des champions, un objectif crucial pour la saison et pour la stabilité du club. Mais la tâche ne sera pas simple.
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