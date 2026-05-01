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Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

PSG01 mai , 20:00
parEric Bethsy
14
Critiqué pour son comportement en interne, Mason Greenwood joue peut-être ses derniers matchs avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne devrait pas retenir l’ailier anglais en cas d’offre généreuse du Paris Saint-Germain ou d’une autre écurie européenne.
Lorsqu’un joueur de l’Olympique de Marseille fait l’objet de telles critiques, ce n’est jamais bon signe. Il n’est pas rare de voir des informations peu flatteuses sortir de la Commanderie à l’approche d’un mercato. Cette fois, la victime des fuites n’est autre que Mason Greenwood. Depuis quelques jours, plusieurs sources évoquent des tensions autour de l’Anglais. Ses coéquipiers supportent de moins en moins son égoïsme, tandis que l’entraîneur Habib Beye et même le staff médical ont du mal à le gérer au quotidien.

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Dans ce contexte, on voit mal l’ailier de 24 ans rester la saison prochaine. Ce n’est pas non plus un hasard si Mason Greenwood est associé à d’autres clubs comme la Juventus Turin, l’Atlético Madrid ou encore le Paris Saint-Germain. L’ancien joueur de Manchester United ne correspond pas vraiment à la politique du champion d’Europe, et encore moins à celle de Luis Enrique. L’entraîneur parisien privilégie des jeunes talents polyvalents et réclame une implication totale dans le repli défensif.
Ce n’est pas du tout le profil du Marseillais. Et pourtant, Fichajes annonce plus qu’un simple intérêt du club de la capitale. Le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain a déjà formulé une offre de 80 millions d’euros pour Mason Greenwood. Mais ce n’est pas tout. L’Olympique de Marseille aurait refusé la proposition. C’est pourquoi les dirigeants franciliens se préparent à en transmettre une nouvelle estimée à 100 millions d’euros ! Dans un monde où les Parisiens craquaient à ce point pour le buteur marseillais, nul doute que la direction olympienne cèderait pour un montant largement inférieur. Et ce même si MU garde 35% des droits du joueur.
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Derniers commentaires

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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