Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Critiqué pour son comportement en interne, Mason Greenwood joue peut-être ses derniers matchs avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne devrait pas retenir l’ailier anglais en cas d’offre généreuse du Paris Saint-Germain ou d’une autre écurie européenne.

Lorsqu’un joueur de l’Olympique de Marseille fait l’objet de telles critiques, ce n’est jamais bon signe. Il n’est pas rare de voir des informations peu flatteuses sortir de la Commanderie à l’approche d’un mercato . Cette fois, la victime des fuites n’est autre que Mason Greenwood. Depuis quelques jours, plusieurs sources évoquent des tensions autour de l’Anglais. Ses coéquipiers supportent de moins en moins son égoïsme, tandis que l’entraîneur Habib Beye et même le staff médical ont du mal à le gérer au quotidien.

Dans ce contexte, on voit mal l’ailier de 24 ans rester la saison prochaine. Ce n’est pas non plus un hasard si Mason Greenwood est associé à d’autres clubs comme la Juventus Turin, l’Atlético Madrid ou encore le Paris Saint-Germain . L’ancien joueur de Manchester United ne correspond pas vraiment à la politique du champion d’Europe, et encore moins à celle de Luis Enrique. L’entraîneur parisien privilégie des jeunes talents polyvalents et réclame une implication totale dans le repli défensif.

Ce n’est pas du tout le profil du Marseillais. Et pourtant, Fichajes annonce plus qu’un simple intérêt du club de la capitale. Le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain a déjà formulé une offre de 80 millions d’euros pour Mason Greenwood. Mais ce n’est pas tout. L’Olympique de Marseille aurait refusé la proposition. C’est pourquoi les dirigeants franciliens se préparent à en transmettre une nouvelle estimée à 100 millions d’euros ! Dans un monde où les Parisiens craquaient à ce point pour le buteur marseillais, nul doute que la direction olympienne cèderait pour un montant largement inférieur. Et ce même si MU garde 35% des droits du joueur.