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« Quand je vois le match contre le Real... » : L’OM le sidère

OM01 mai , 22:00
parNathan Hanini
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L’Olympique de Marseille doit sauver sa saison sur les trois dernières journées de championnat. L’OM pointe à la sixième place avec quatre longueurs de retard sur la troisième place. La déliquescence au fur et à mesure de la saison en a surpris plus d’un.
Le vendredi 15 août 2025, à l’aube de l’ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1, peu de personnes auraient pu prédire la saison de l’Olympique de Marseille. En déplacement à Rennes, la formation alors entraînée par Roberto de Zerbi allait vivre un exercice jalonné de rebondissements. La campagne de Ligue des champions allait, elle aussi, virer au fiasco après une élimination lors de la dernière journée à Bruges (défaite 3-0) et du but d’Anatoliy Trubin gardien du Benfica contre le Real Madrid. Une succession d’événements qui a fait imploser le vestiaire du club de la cité phocéenne. Désormais, c’est sous la houlette d’Habib Beye que Marseille doit terminer une saison éprouvante de toutes parts.

L’OM ne s’attendait pas à une saison pareille

Interrogé par le quotidien La Provence, l’ancien directeur de la communication, Jacques Cardoze ne s’attendait pas à un tel délitement des Olympiens. « Cette saison, on sentait que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient bâti une équipe de très haut niveau. Quand je vois le match qu’elle a réalisé contre le Real Madrid, je ne comprends pas comment elle a pu ensuite se déliter. C’est forcément lié à des histoires internes et au management, » explique-t-il au quotidien régional.
Jacques Cardoze remet également en question le manque de vision à long terme du projet marseillais et le manque de recul des hautes sphères du club olympien. Cet été, l’OM devra à nouveau repartir d’une feuille blanche pour relancer un nouveau cycle. Cependant, l’exercice 2025-2026 n’est pas encore terminé. Les hommes d’Habib Beye doivent encore valider une qualification en Coupe d’Europe, première étape à Nantes ce samedi à 15h00.

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Derniers commentaires

Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

Bah on a trop de joueurs dont la préférence est le poste ailier gauche avec Kvara, Barcola & Doué. Il serait bien intégré avec la colonie PT chez nous et il parle couramment le Français mais y a pas trop de place pour lui.

Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Ca étonne qui ? pas moi ni KOB ni Mani, un visionnaire avec 6 a 7 ans d'avance ;) Courage Piazz... dailleurs il devient quoi la groupie originel ?

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

c'est parce que tolisso a eu une nouvelle jeunesse a lyon ^^

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

sauf qu'on parle de ligue 1 ... pas de coupe d'europe ... et doué c'est 20 matchs de ligue 1 mais de toute facon doué est dans les espoirs alors que tolisso aurait pu etre dans les 5 meilleurs de ligue 1 mais dembele et ses 19 matchs de ligue 1 et ballon d'or en fait partie .. meme sans parler de tolisso qui fait une enorme saison, panichelli ou lepaul merite plus que dembele

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

sur le papier c'est ca mais dans la realité ce n'est pas vrai En 99 mon maillot je l'avais payé 250 francs en boutique.. ensuite entre la realité du terrain et ce qu'ils disent on en est tres loin pour 500 francs t'avais un caddie rempli voir meme plus avec biere vodka et bouffe en tout genre aujourd'hui avec 75 euros t as quoi? la bouteille de vodka et le pack de biere ... Pour acheter aujourd'hui ce que tu achetais avec 60 € (environ 400 francs) en 1999/2000, il ne te faut pas 92 €, mais plus probablement entre 180 € et 220 €. finalement l'inflation sur un maillot est moins grandes que pour bon nombre de chose meme si c'est enorme malgré tout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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