« Quand je vois le match contre le Real... » : L’OM le sidère

L’Olympique de Marseille doit sauver sa saison sur les trois dernières journées de championnat. L’OM pointe à la sixième place avec quatre longueurs de retard sur la troisième place. La déliquescence au fur et à mesure de la saison en a surpris plus d’un.

Le vendredi 15 août 2025, à l’aube de l’ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1 , peu de personnes auraient pu prédire la saison de l’ Olympique de Marseille . En déplacement à Rennes, la formation alors entraînée par Roberto de Zerbi allait vivre un exercice jalonné de rebondissements. La campagne de Ligue des champions allait, elle aussi, virer au fiasco après une élimination lors de la dernière journée à Bruges (défaite 3-0) et du but d’Anatoliy Trubin gardien du Benfica contre le Real Madrid. Une succession d’événements qui a fait imploser le vestiaire du club de la cité phocéenne. Désormais, c’est sous la houlette d’Habib Beye que Marseille doit terminer une saison éprouvante de toutes parts.

L’OM ne s’attendait pas à une saison pareille

Interrogé par le quotidien La Provence, l’ancien directeur de la communication, Jacques Cardoze ne s’attendait pas à un tel délitement des Olympiens. « Cette saison, on sentait que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient bâti une équipe de très haut niveau. Quand je vois le match qu’elle a réalisé contre le Real Madrid, je ne comprends pas comment elle a pu ensuite se déliter. C’est forcément lié à des histoires internes et au management, » explique-t-il au quotidien régional.

Jacques Cardoze remet également en question le manque de vision à long terme du projet marseillais et le manque de recul des hautes sphères du club olympien. Cet été, l’OM devra à nouveau repartir d’une feuille blanche pour relancer un nouveau cycle. Cependant, l’exercice 2025-2026 n’est pas encore terminé. Les hommes d’Habib Beye doivent encore valider une qualification en Coupe d’Europe, première étape à Nantes ce samedi à 15h00.