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ASM : Pogba titulaire à Metz, une première depuis quatre ans

Monaco01 mai , 19:20
parCorentin Facy
0
Apparu à trois reprises cette saison en Ligue 1, Paul Pogba devrait connaître sa première titularisation avec l’AS Monaco face à Metz.
Recruté en tant que joueur libre par l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba est pour l’instant un pari perdant. En effet, le champion du monde n’a disputé que cinq matchs en Ligue 1, aucun comme titulaire. Mais à trois journées de la fin du championnat, Sébastien Pocognoli pourrait lancer l’ancien joueur de la Juventus Turin dans son onze de départ pour la première fois.
C’est en tout cas la tendance selon Nice-Matin, qui affirme que Paul Pogba sera titulaire face à Metz ce samedi à 19 heures lors de la 32e journée de Ligue 1. Une grande nouvelle qui sera forcément scrutée par tous les observateurs puisque Paul Pogba n’a plus disputé un match professionnel comme titulaire depuis le 16 avril 2022. C’était à l’occasion de la 33e journée de Premier League entre Manchester United et Norwich City.
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Derniers commentaires

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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