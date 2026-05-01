Jonathan David recale l’OL et l’OM sans hésiter

Décevant pour sa première saison en Italie, Jonathan David pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Lyon et Marseille sont prêts à le relancer la saison prochaine. Mais l’ancien attaquant du LOSC coûte beaucoup trop cher pour les deux Olympiques.

Même s’ils ne disposent pas forcément des mêmes moyens financiers, Lyon et Marseille se retrouvent très souvent sur les mêmes pistes. Les deux Olympiques ont désormais l’habitude de s’affronter sur le marché des transferts. Une tendance confirmée par le dossier Jonathan David (26 ans). Conscients de la situation de l’attaquant à la Juventus Turin, les deux candidats au podium de Ligue 1 se tiennent à l’affût pour le relancer.

Un flop difficile à refourguer

L’ancien joueur du LOSC aura effectivement besoin d’un rebond après sa première saison décevante en Italie. Habitué à empiler les buts avant son arrivée l’été dernier, Jonathan David ne compte que 8 titularisations toutes compétitions confondues. Ce n’est pas suffisant, surtout lorsque la presse transalpine rappelle l’investissement de la Juventus Turin. On ne parle pas de l’indemnité de transfert puisque l’international canadien était arrivé libre en provenance de Lille. Mais ce statut en avait fait un joueur très convoité, d’où les revenus confortables accordés à l’avant-centre.

Chez les Bianconeri, Jonathan David reçoit un salaire annuel net de 6 millions d’euros, plus 2 millions d’euros en bonus, sans compter les 12,5 millions d’euros de commissions donnés à des intermédiaires. La recrue estivale apparaît ainsi à la troisième place au classement des Turinois les mieux rémunérés derrière Kenan Yildiz et Dusan Vlahovic. Autant dire que la Juventus Turin regrette amèrement cet accord qui alourdit sa masse salariale, et qui complique un éventuel départ de son flop. Car à ce niveau de rémunération, Lyon et Marseille sont tout simplement hors course, annonce Tuttomercatoweb, qui pressent plutôt un départ de Jonathan David en Turquie, là où Fenerbahçe espère la signature d’un attaquant de haut niveau.