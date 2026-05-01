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Jonathan David recale l’OL et l’OM sans hésiter

Mercato01 mai , 21:00
parEric Bethsy
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Décevant pour sa première saison en Italie, Jonathan David pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Lyon et Marseille sont prêts à le relancer la saison prochaine. Mais l’ancien attaquant du LOSC coûte beaucoup trop cher pour les deux Olympiques.
Même s’ils ne disposent pas forcément des mêmes moyens financiers, Lyon et Marseille se retrouvent très souvent sur les mêmes pistes. Les deux Olympiques ont désormais l’habitude de s’affronter sur le marché des transferts. Une tendance confirmée par le dossier Jonathan David (26 ans). Conscients de la situation de l’attaquant à la Juventus Turin, les deux candidats au podium de Ligue 1 se tiennent à l’affût pour le relancer.

Un flop difficile à refourguer

L’ancien joueur du LOSC aura effectivement besoin d’un rebond après sa première saison décevante en Italie. Habitué à empiler les buts avant son arrivée l’été dernier, Jonathan David ne compte que 8 titularisations toutes compétitions confondues. Ce n’est pas suffisant, surtout lorsque la presse transalpine rappelle l’investissement de la Juventus Turin. On ne parle pas de l’indemnité de transfert puisque l’international canadien était arrivé libre en provenance de Lille. Mais ce statut en avait fait un joueur très convoité, d’où les revenus confortables accordés à l’avant-centre.
Chez les Bianconeri, Jonathan David reçoit un salaire annuel net de 6 millions d’euros, plus 2 millions d’euros en bonus, sans compter les 12,5 millions d’euros de commissions donnés à des intermédiaires. La recrue estivale apparaît ainsi à la troisième place au classement des Turinois les mieux rémunérés derrière Kenan Yildiz et Dusan Vlahovic. Autant dire que la Juventus Turin regrette amèrement cet accord qui alourdit sa masse salariale, et qui complique un éventuel départ de son flop. Car à ce niveau de rémunération, Lyon et Marseille sont tout simplement hors course, annonce Tuttomercatoweb, qui pressent plutôt un départ de Jonathan David en Turquie, là où Fenerbahçe espère la signature d’un attaquant de haut niveau.
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Derniers commentaires

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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