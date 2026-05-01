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Chico Lamba

ASSE : L'énorme tuile, un taulier ne jouera plus cette saison !

ASSE01 mai , 18:41
parCorentin Facy
0
Sur son compte Instagram, le défenseur portugais de l’ASSE Chico Lamba a officialisé son forfait jusqu’à la fin de la saison.
« Ce n’est pas ainsi que je voulais terminer cette saison. Mais c’est le football. Je suis reconnaissant pour chaque instant passé sur le terrain et pour tout le soutien que j’ai reçu cette année ; cela n’est jamais passé inaperçu. Il nous reste deux finales à disputer. Je serai là avec l’équipe pour la soutenir de toutes les manières possibles. Finissons en beauté » a publié sur ses réseaux sociaux l’ancien défenseur d’Arouca, que l’ASSE ne retrouvera donc qu’en 2026-2027. En Ligue 2 ou en Ligue 1 ? Telle est la question, mais Chico Lamba ne sera en tout cas pas présent pour aider ses coéquipiers à arracher la montée.
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Derniers commentaires

OL : Ce bon plan du mercato tombe déjà à l'eau

Ils inventent des rumeurs et apres font des articles pour dire que c'est loupé j adore ^^

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Pour moi l'équipe de l'époque c'était autre chose que celle là. Le truc c'est que l'OL marchait sur l'eau mais vous aviez une autre équipe qu'à l'heure actuelle quand même. Moi j'aimais bien les Niang / Pagis and co ...

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

C étais l équivalent, L OM de ribery avait rien gagner non plus c étais l époque que jean Fernández c'est fait viré de son poste d entraîneur

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Je suis d'accord mais imagine un mec comme Greenwood avec des Pagis/Niang etc pour l'épauler plutôt que les joueurs actuels ... Pour moi, qu'il réussisse à performer dans cette équipe actuelle en dit long sur ses capacités par rapport à un Ribery qui était clairement mieux épaulé.

LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir

Oui, mais des étrangers, je parlais des français.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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