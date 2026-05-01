« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Le futur maillot domicile de l’OL pour la saison 2026-2027 a fuité sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté lyonnaise.

En attendant de connaître le classement final de leur club en Ligue 1 , les supporters de l’Olympique Lyonnais savent à quoi s’en tenir en ce qui concerne le futur maillot de leur équipe à domicile pour la saison 2026-2027. Effectivement, le maillot home des Gones a été révélé par le compte spécialisé Footy Headlines… et il ne fait pas l’unanimité. Le compte X @LesFansGones, suivi par près de 15.000 supporters de l’OL, l’a notamment relayé sans vraiment le complimenter bien au contraire.

« Alerte catastrophe. Je me lève innocemment ce matin, les yeux encore brouillés par Morphée. Ma rétine peinant à fonctionner, pose son premier regard sur CETTE HORREUR » a publié le compte spécialisé dans l’actualité de l’OL, pas fan du tout du futur maillot domicile que porteront les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le streamer Zack Nani, grand supporter des Gones, n’est pas tout-à-fait de cet avis. « En vrai, y’a un truc nan ? Un bon 7/10 » a-t-il publié. De nombreux supporters lyonnais sont en désaccord avec leur streamer préféré.

« Il est nul a chier Zack qu'est-ce que tu nous racontes », « Je le trouve chelou j’espère que l’extérieur et le third seront mieux », « Textor c’est fini pourquoi pomper le maillot crystal palace non merci », « Nan vraiment déçu par rapport à ce qui était annoncé » ou encore « La bande coupée bizarrement je m’en fout mais les manches bleues bandes rouge c’est HORRIBLE » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les avis sont très majoritairement négatifs.