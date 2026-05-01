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« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

OL01 mai , 20:30
parCorentin Facy
1
Le futur maillot domicile de l’OL pour la saison 2026-2027 a fuité sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté lyonnaise.
En attendant de connaître le classement final de leur club en Ligue 1, les supporters de l’Olympique Lyonnais savent à quoi s’en tenir en ce qui concerne le futur maillot de leur équipe à domicile pour la saison 2026-2027. Effectivement, le maillot home des Gones a été révélé par le compte spécialisé Footy Headlines… et il ne fait pas l’unanimité. Le compte X @LesFansGones, suivi par près de 15.000 supporters de l’OL, l’a notamment relayé sans vraiment le complimenter bien au contraire.
« Alerte catastrophe. Je me lève innocemment ce matin, les yeux encore brouillés par Morphée. Ma rétine peinant à fonctionner, pose son premier regard sur CETTE HORREUR » a publié le compte spécialisé dans l’actualité de l’OL, pas fan du tout du futur maillot domicile que porteront les coéquipiers de Corentin Tolisso. Le streamer Zack Nani, grand supporter des Gones, n’est pas tout-à-fait de cet avis. « En vrai, y’a un truc nan ? Un bon 7/10 » a-t-il publié. De nombreux supporters lyonnais sont en désaccord avec leur streamer préféré.
« Il est nul a chier Zack qu'est-ce que tu nous racontes », « Je le trouve chelou j’espère que l’extérieur et le third seront mieux », « Textor c’est fini pourquoi pomper le maillot crystal palace non merci », « Nan vraiment déçu par rapport à ce qui était annoncé » ou encore « La bande coupée bizarrement je m’en fout mais les manches bleues bandes rouge c’est HORRIBLE » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les avis sont très majoritairement négatifs.
N’hésitez pas à répondre au sondage lié à cet article pour savoir si la communauté Foot01 rejoint elle aussi les nombreux avis exprimés sur X. Quoi qu’il en soit, Adidas et l’Olympique Lyonnais font déjà beaucoup parler avec la fuite de ce futur maillot domicile, et malheureusement pas en termes positifs.
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Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.

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Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.

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J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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