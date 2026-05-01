« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.
Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.
J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.
Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.
100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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En vrai, y’a un truc nan ? Un bon 7/10