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Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

PSG01 mai , 21:30
parEric Bethsy
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Comme chaque année, l’annonce des nommés pour les Trophées UNFP fait beaucoup parler. Dans la catégorie du meilleur Espoir, la présence de joueurs confirmés du Paris Saint-Germain pose problème.
Les traditionnelles polémiques n’ont pas tardé. Très vite après l’annonce des nommés pour les Trophées UNFP, les premières contestations sont apparues. Certains ne comprennent pas l’absence du Lensois Mamadou Sangaré, ou de la plus fine gâchette de Ligue 1 Estéban Lepaul dans la catégorie du meilleur joueur. Et d’autres s’étonnent plutôt de la liste des candidats au titre de meilleur Espoir. Aux côtés d’Ayyoub Bouaddi (18 ans) et de Valentin Barco (21 ans), les cadres du Paris Saint-Germain Désiré Doué (20 ans), João Neves (21 ans) et Warren Zaïre-Emery (20 ans) ont été plébiscités.
Leur candidature a provoqué un débat sur le plateau de RMC où Daniel Riolo estime que des joueurs aussi confirmés n’ont rien à faire là. « Comment il peut y avoir Doué ? Ça fait trois ans qu'il est là. Ce n'est pas possible ça. C'est complètement stupide, a lâché le journaliste. Espoir, c'est le mec que tu ne connais pas où tu l'as vu cette année et il explose. Neves, il est champion d'Europe, en quoi c'est un espoir ? Zaïre-Emery, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est n'importe quoi. Rien qu'à travers ça, on se rend compte qu'on est à la ramasse dans le football français. En meilleur espoir, tu ne mets que des mecs qu'on connaît depuis des années. »

Une nouvelle règle ?

Pour remédier au problème, Walid Acherchour propose de changer le règlement. « Il faut faire une réforme là-dessus, a-t-il demandé. Tout le monde s'en fout, mais il faut faire un "rookie" ou un "sophomore" comme en NBA, c'est-à-dire un première année ou deuxième année en Ligue 1. Il faut arrêter avec les âges. » Dans le cas contraire, on pourrait retrouver Désiré Doué et Warren-Zaïre-Emery l’année prochaine…
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Derniers commentaires

Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

Bah on a trop de joueurs dont la préférence est le poste ailier gauche avec Kvara, Barcola & Doué. Il serait bien intégré avec la colonie PT chez nous et il parle couramment le Français mais y a pas trop de place pour lui.

Le staff du Real Madrid foudroie Kylian Mbappé

Ca étonne qui ? pas moi ni KOB ni Mani, un visionnaire avec 6 a 7 ans d'avance ;) Courage Piazz... dailleurs il devient quoi la groupie originel ?

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

c'est parce que tolisso a eu une nouvelle jeunesse a lyon ^^

Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

sauf qu'on parle de ligue 1 ... pas de coupe d'europe ... et doué c'est 20 matchs de ligue 1 mais de toute facon doué est dans les espoirs alors que tolisso aurait pu etre dans les 5 meilleurs de ligue 1 mais dembele et ses 19 matchs de ligue 1 et ballon d'or en fait partie .. meme sans parler de tolisso qui fait une enorme saison, panichelli ou lepaul merite plus que dembele

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sur le papier c'est ca mais dans la realité ce n'est pas vrai En 99 mon maillot je l'avais payé 250 francs en boutique.. ensuite entre la realité du terrain et ce qu'ils disent on en est tres loin pour 500 francs t'avais un caddie rempli voir meme plus avec biere vodka et bouffe en tout genre aujourd'hui avec 75 euros t as quoi? la bouteille de vodka et le pack de biere ... Pour acheter aujourd'hui ce que tu achetais avec 60 € (environ 400 francs) en 1999/2000, il ne te faut pas 92 €, mais plus probablement entre 180 € et 220 €. finalement l'inflation sur un maillot est moins grandes que pour bon nombre de chose meme si c'est enorme malgré tout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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