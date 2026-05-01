Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

Comme chaque année, l’annonce des nommés pour les Trophées UNFP fait beaucoup parler. Dans la catégorie du meilleur Espoir, la présence de joueurs confirmés du Paris Saint-Germain pose problème.

Les traditionnelles polémiques n’ont pas tardé. Très vite après l’annonce des nommés pour les Trophées UNFP, les premières contestations sont apparues. Certains ne comprennent pas l’absence du Lensois Mamadou Sangaré, ou de la plus fine gâchette de Ligue 1 Estéban Lepaul dans la catégorie du meilleur joueur. Et d’autres s’étonnent plutôt de la liste des candidats au titre de meilleur Espoir. Aux côtés d’Ayyoub Bouaddi (18 ans) et de Valentin Barco (21 ans), les cadres du Paris Saint-Germain Désiré Doué (20 ans), João Neves (21 ans) et Warren Zaïre-Emery (20 ans) ont été plébiscités.

Leur candidature a provoqué un débat sur le plateau de RMC où Daniel Riolo estime que des joueurs aussi confirmés n’ont rien à faire là. « Comment il peut y avoir Doué ? Ça fait trois ans qu'il est là. Ce n'est pas possible ça. C'est complètement stupide, a lâché le journaliste. Espoir, c'est le mec que tu ne connais pas où tu l'as vu cette année et il explose. Neves, il est champion d'Europe, en quoi c'est un espoir ? Zaïre-Emery, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est n'importe quoi. Rien qu'à travers ça, on se rend compte qu'on est à la ramasse dans le football français. En meilleur espoir, tu ne mets que des mecs qu'on connaît depuis des années. »

Une nouvelle règle ?

Pour remédier au problème, Walid Acherchour propose de changer le règlement. « Il faut faire une réforme là-dessus, a-t-il demandé. Tout le monde s'en fout, mais il faut faire un "rookie" ou un "sophomore" comme en NBA, c'est-à-dire un première année ou deuxième année en Ligue 1. Il faut arrêter avec les âges. » Dans le cas contraire, on pourrait retrouver Désiré Doué et Warren-Zaïre-Emery l’année prochaine…