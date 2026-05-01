Le PSG accusé de fausser les Trophées UNFP

Bah on a trop de joueurs dont la préférence est le poste ailier gauche avec Kvara, Barcola & Doué. Il serait bien intégré avec la colonie PT chez nous et il parle couramment le Français mais y a pas trop de place pour lui.
Ca étonne qui ? pas moi ni KOB ni Mani, un visionnaire avec 6 a 7 ans d'avance ;) Courage Piazz... dailleurs il devient quoi la groupie originel ?
c'est parce que tolisso a eu une nouvelle jeunesse a lyon ^^
sauf qu'on parle de ligue 1 ... pas de coupe d'europe ... et doué c'est 20 matchs de ligue 1 mais de toute facon doué est dans les espoirs alors que tolisso aurait pu etre dans les 5 meilleurs de ligue 1 mais dembele et ses 19 matchs de ligue 1 et ballon d'or en fait partie .. meme sans parler de tolisso qui fait une enorme saison, panichelli ou lepaul merite plus que dembele
sur le papier c'est ca mais dans la realité ce n'est pas vrai En 99 mon maillot je l'avais payé 250 francs en boutique.. ensuite entre la realité du terrain et ce qu'ils disent on en est tres loin pour 500 francs t'avais un caddie rempli voir meme plus avec biere vodka et bouffe en tout genre aujourd'hui avec 75 euros t as quoi? la bouteille de vodka et le pack de biere ... Pour acheter aujourd'hui ce que tu achetais avec 60 € (environ 400 francs) en 1999/2000, il ne te faut pas 92 €, mais plus probablement entre 180 € et 220 €. finalement l'inflation sur un maillot est moins grandes que pour bon nombre de chose meme si c'est enorme malgré tout
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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😅 @DanielRiolo sur les trophées UNFP : "Doué, ça fait 3 ans qu'il est là, comment ça c'est encore un espoir...? Joao Neves ? Il est champion d'Europe. Zaïre-Emery ? Mais ça fait 10 ans qu'il est là ! Les meilleurs espoirs sont que des joueurs qu'on connait depuis..."