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L'OM s'active pour recruter Jean-Mattéo Bahoya

OM17 mars , 13:20
parCorentin Facy
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L’OM fait partie des clubs intéressés par le profil de l’ailier gauche français Jean-Mattéo Bahoya (20 ans), qui brille à l’Eintracht Francfort depuis le début de la saison.
L’Olympique de Marseille ne sait pas encore comment se composera sa direction sportive la saison prochaine, mais cela n’empêche pas le club phocéen de préparer avec le plus grand sérieux le prochain mercato. L’OM souhaite notamment se renforcer sur le poste d’ailier car si Igor Paixao et Mason Greenwood sont plutôt performants, on ne peut pas en dire autant d’Hamed Junior Traoré tandis qu’Ethan Nwaneri va retourner à Arsenal à la fin de la saison. Marseille aimerait donc recruter un jeune ailier à fort potentiel pour préparer l’avenir et pourquoi pas afin de compenser un éventuel départ de Mason Greenwood, très convoité en Italie et en Espagne.
Selon les informations du site Fussballdaten, un joueur de l’Eintracht Francfort a tapé dans l’oeil de l’état-major olympien. Il s’agit de Jean-Mattéo Bahoya, ailier gauche français de 20 ans auteur de 4 buts et 3 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Le média affirme que l’OM souhaite faire venir le joueur la saison prochaine et en fait l’une de ses cibles principales dans le secteur offensif même si pour l’instant, aucune offre ferme n’a été transmise à l’Eintracht.

L'OM et Monaco draguent Bahoya

Un autre club de Ligue 1 est intéressé : l’AS Monaco. Le club de la Principauté voit en Jean-Mattéo Bahoya le successeur idéal de Maghnes Akliouche en cas de départ du talentueux gaucher de 24 ans. A l’étranger, le RB Leipzig, Brighton et le Bayer Leverkusen sont eux aussi intéressés par ce joueur rapide et très technique. Francfort est ouvert à un départ mais le club allemand, spécialiste des grosses ventes (Marmoush, Ekitike) ne bradera pas son jeune talent tricolore.

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Le média spécialisé affirme que l’Eintracht pourrait réclamer jusqu’à 40 millions d’euros pour celui qui a été recruté pour seulement 8 millions d’euros en provenance d’Angers en janvier 2024. A un tel tarif, l’Olympique de Marseille va certainement passer son tour. Mais le club phocéen n’a pas encore perdu espoir de négocier ce tarif à la baisse, d’autant que la perspective de jouer à l’OM pourrait plaire à Jean-Mattéo Bahoya selon le média.
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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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