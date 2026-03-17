L'OM s'active pour recruter Jean-Mattéo Bahoya

L’OM fait partie des clubs intéressés par le profil de l’ailier gauche français Jean-Mattéo Bahoya (20 ans), qui brille à l’Eintracht Francfort depuis le début de la saison.

L’Olympique de Marseille ne sait pas encore comment se composera sa direction sportive la saison prochaine, mais cela n’empêche pas le club phocéen de préparer avec le plus grand sérieux le prochain mercato . L’OM souhaite notamment se renforcer sur le poste d’ailier car si Igor Paixao et Mason Greenwood sont plutôt performants, on ne peut pas en dire autant d’Hamed Junior Traoré tandis qu’Ethan Nwaneri va retourner à Arsenal à la fin de la saison. Marseille aimerait donc recruter un jeune ailier à fort potentiel pour préparer l’avenir et pourquoi pas afin de compenser un éventuel départ de Mason Greenwood, très convoité en Italie et en Espagne.

Selon les informations du site Fussballdaten, un joueur de l’Eintracht Francfort a tapé dans l’oeil de l’état-major olympien. Il s’agit de Jean-Mattéo Bahoya, ailier gauche français de 20 ans auteur de 4 buts et 3 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Le média affirme que l’OM souhaite faire venir le joueur la saison prochaine et en fait l’une de ses cibles principales dans le secteur offensif même si pour l’instant, aucune offre ferme n’a été transmise à l’Eintracht.

L'OM et Monaco draguent Bahoya

Un autre club de Ligue 1 est intéressé : l’AS Monaco. Le club de la Principauté voit en Jean-Mattéo Bahoya le successeur idéal de Maghnes Akliouche en cas de départ du talentueux gaucher de 24 ans. A l’étranger, le RB Leipzig, Brighton et le Bayer Leverkusen sont eux aussi intéressés par ce joueur rapide et très technique. Francfort est ouvert à un départ mais le club allemand, spécialiste des grosses ventes (Marmoush, Ekitike) ne bradera pas son jeune talent tricolore.

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Le média spécialisé affirme que l’Eintracht pourrait réclamer jusqu’à 40 millions d’euros pour celui qui a été recruté pour seulement 8 millions d’euros en provenance d’Angers en janvier 2024. A un tel tarif, l’Olympique de Marseille va certainement passer son tour. Mais le club phocéen n’a pas encore perdu espoir de négocier ce tarif à la baisse, d’autant que la perspective de jouer à l’OM pourrait plaire à Jean-Mattéo Bahoya selon le média.