Jaouen

Nouvelle piste au mercato, l’ASSE punit Larsonneur

ASSE01 mai , 19:40
parEric Bethsy
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Coupable d’une grossière erreur lors du choc face à Troyes (0-3) le week-end dernier, Gautier Larsonneur risque de perdre sa place de titulaire. L’AS Saint-Etienne cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine. Et ce n’est pas forcément pour le rôle de doublure.
Gautier Larsonneur a sans doute choisi le pire moment pour se trouer. Dans un choc capital samedi dernier, le gardien de l’AS Saint-Etienne a commis une énorme bourde sur le deuxième but de Troyes, empêchant son équipe d’espérer une égalisation dans les dernières minutes. Au-delà des conséquences collectives dans la course à la montée, cette erreur peut aussi lui coûter cher sur le plan personnel.

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Le club stéphanois anticipe un possible retour en Ligue 1 et prépare un effectif à la hauteur, y compris au poste de gardien. Gautier Larsonneur a-t-il les épaules pour continuer à garder la cage des Verts dans l’élite ? La direction s’est interrogée et la réponse ne semble pas favorable au capitaine. Depuis quelques semaines, on sait que l’AS Saint-Etienne cherche un nouveau gardien. Cette quête pouvait concerner le rôle de doublure étant donné que le portier numéro 2 Brice Maubleu arrive à la fin de son contrat. Mais le profil des cibles n’a rien de rassurant pour Gautier Larsonneur.
Après la révélation d’un intérêt pour l’Angevin Hervé Koffi (29 ans), prêté par le Racing Club de Lens, et pour le Polonais Slawomir Abramowicz (21 ans, Jagiellonia Bialystok), le compte X Reims VDT affirme que l’AS Saint-Etienne s’intéresse à Ewen Jaouen (20 ans). Le dernier rempart du Stade de Reims, nommé pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 2, s’est montré à son avantage avec 15 clean sheets cette saison. Rappelons néanmoins que le Bleuet vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029, soit mieux pour s’installer à Reims sur la durée, soit pour augmenter le prix de son transfert éventuel.
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Derniers commentaires

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Titeuf, c'est déjà le 2ème article. Le 1er date du 28 avril et toujours selon Fichajes.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

Personne ne le veut au PSG. On a toujours dit que c'est un bon joueur, mais il n'a pas le profil de joueur de LE et il ne correspond pas à la philosophie de jeu de LE. Chapitre clos.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

J'ai lu le titre et j'ai ri (avec Tom). Puis sans lire l'article, j'ai cherché la source. Et là, surprise... c'est Fichajes. Grosse rigolade🤣🤣, surtout que Foot01 avait sorti un article similaire le 28 avril et toujours selon Fichajes, la source préférée de Foot01.

« Catastrophe », « horreur », l’OL fait peur à ses supporters

Perso je ne crains pas. Apres, je n'ai plus acheté depuis celui de 2018. Quand je vois le prix 120e, juste le maillot, sans flocage et écusson L1... Au début des années 2000, c'était 60e.

Le PSG offre 100 millions d'euros à l’OM !

100 M€ c'est juste un accompte de 10% et la sardine a bouché le port de Marseille 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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