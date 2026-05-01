Nouvelle piste au mercato, l’ASSE punit Larsonneur

Coupable d’une grossière erreur lors du choc face à Troyes (0-3) le week-end dernier, Gautier Larsonneur risque de perdre sa place de titulaire. L’AS Saint-Etienne cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine. Et ce n’est pas forcément pour le rôle de doublure.

Gautier Larsonneur a sans doute choisi le pire moment pour se trouer. Dans un choc capital samedi dernier, le gardien de l’AS Saint-Etienne a commis une énorme bourde sur le deuxième but de Troyes, empêchant son équipe d’espérer une égalisation dans les dernières minutes. Au-delà des conséquences collectives dans la course à la montée, cette erreur peut aussi lui coûter cher sur le plan personnel.

Le club stéphanois anticipe un possible retour en Ligue 1 et prépare un effectif à la hauteur, y compris au poste de gardien. Gautier Larsonneur a-t-il les épaules pour continuer à garder la cage des Verts dans l’élite ? La direction s’est interrogée et la réponse ne semble pas favorable au capitaine. Depuis quelques semaines, on sait que l’AS Saint-Etienne cherche un nouveau gardien. Cette quête pouvait concerner le rôle de doublure étant donné que le portier numéro 2 Brice Maubleu arrive à la fin de son contrat. Mais le profil des cibles n’a rien de rassurant pour Gautier Larsonneur.

Après la révélation d’un intérêt pour l’Angevin Hervé Koffi (29 ans), prêté par le Racing Club de Lens, et pour le Polonais Slawomir Abramowicz (21 ans, Jagiellonia Bialystok), le compte X Reims VDT affirme que l’AS Saint-Etienne s’intéresse à Ewen Jaouen (20 ans). Le dernier rempart du Stade de Reims, nommé pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 2, s’est montré à son avantage avec 15 clean sheets cette saison. Rappelons néanmoins que le Bleuet vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029, soit mieux pour s’installer à Reims sur la durée, soit pour augmenter le prix de son transfert éventuel.